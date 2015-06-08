中国五银行将率先在自贸区发行针对境外机构的同业存单--消息

另一位消息人士则表示，“发行规模各家银行根据自己流动性确定。相对来说区内发行成本低，补充流动性，还可以解决贷存比。”

路透已就此事联系央行上海总部及上述五家银行，但暂未获得评论。

2013年，央行发布关于金融支持上海自贸区建设的意见中提出，将区内符合条件的金融机构纳入优先发行大额可转让存单的机构范围，在区内实现大额可转让存单的先行先试。（完）