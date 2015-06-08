中国五银行将率先在自贸区发行针对境外机构的同业存单--消息

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月8日 - 四位消息人士透露，包括中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、浦发银行(600000.SS)和华瑞银行等五家银行将首批试点在上海自贸区内向境外金融机构发行同业存单。
一消息人士称，“五家方案都已经上报，针对海外金融机构发CD(同业存单)。”
另一位消息人士则表示，“发行规模各家银行根据自己流动性确定。相对来说区内发行成本低，补充流动性，还可以解决贷存比。”
消息人士并透露，中行自贸区分行本次同业存单发行规模大概在5-10亿元人民币。
路透已就此事联系央行上海总部及上述五家银行，但暂未获得评论。
中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营上周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。
2013年，央行发布关于金融支持上海自贸区建设的意见中提出，将区内符合条件的金融机构纳入优先发行大额可转让存单的机构范围，在区内实现大额可转让存单的先行先试。（完）
(发稿 李铮/赵红梅; 审校 张喜良)
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