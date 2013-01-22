华夏银行未对违规销售理财产品兜底--中金

路透北京1月22日 - 针对此前华夏银行(600015.SS)员工违规销售投资理财产品案件,中金公司周二表示,华夏银行在本次事件中并未承担兜底责任,而由违约理财产品的担保方全额收购该产品.预计该事件将令监管机构进一步加强对"影子银行"的监管,但并不能扭转非银行融资渠道的发展趋势.

中金公司银行业分析师罗景并对路透表示,市场化的解决方式将打破投资者对银行"无限兜底"的心理预期,长远来看,有助于唤醒社会信用风险意识,改善金融产品风险收益不对等的现状,并优化资源配置.

证券时报周二稍早针对华夏银行员工违规销售理财产品事件的后续进展报导称,违约理财产品的担保方--中发投资担保有限公司履行担保责任,全额收购客户购买的“中鼎系列”产品,所有客户均已拿回本金.

"我们与华夏银行管理层的沟通也进一步证实,华夏银行在本次事件中并未承担兜底责任,"中金亦表示.

路透亦从两位个人投资者处获得证实,确实已收回本金.

华夏银行谢绝对此置评,路透亦暂未联络到中发担保对此置评.

"该事件的发展与我们的判断一致,为后续案例树立了良好标杆,重申对行业的积极看法",罗景并认为,加强对"影子银行"的监管乃大势所趋.该事件可能会加快监管的步伐,比如对银行承担实质兜底风险的融资方式增加拨备计提和资本金要求,加强对操作风险的监管(操作风险的资本计提要求于2013年1月1日开始执行)等.

但是罗景同时表示,在银行信贷供给能力受限,市场融资需求旺盛的环境下,非银行融资渠道的发展趋势并不会逆转,预计2013年流动性仍将整体保持偏宽松的态势.

全国人大财经委副主任委员吴晓灵上周曾就此事件表示,若华夏银行出面承担风险,对理财市场是极大的打击.中国的金融业不能够发展,很重要的问题是投资者不能承担自己应该承担的责任.

去年底华夏银行上海嘉定支行员工私卖"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划"投资产品,产品到期后,客户本息均无法兑付.该行上海分行表示,事件属于该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.

作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远远超过证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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