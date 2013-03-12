银监会：加大理财资金池现场检查力度 地产信贷政策无大调整

路透北京3月12日 - 中国银监会副主席蔡鄂生表示，目前阶段不会再针对银行理财产品的资金池出台其他规定或措施，但一定会加大资金池的现场检查力度;而房地产信贷政策不会有大调整。

中国证券报周二报导引述蔡鄂生指出，“未来要做的是加大现场检查力度，...在必要的时候，该动用手段就动用手段。”

中国证券报同日报导援引消息人士称，银监会已要求银行对资金池理财产品进行限期整改。对在4月底前不能达标的银行，银监会将开出罚单，不排除停止此类银行从事理财产品业务资格。

“目前，资金池操作模式已被列为银监会2013年现场检查重点。”一位接近银监会人士表示，从去年底以来，银监会及各地银监局已对各银行资金池理财产品进行数轮排查。

报导并引述一位接近监管层的人士称，对资金池理财产品银行要开展内部风险自查，对非保本浮动收益型理财产品，不得采用多个理财产品同时对应躲避资产的资金池操作模式。

如有不能单独核算的理财产品，应加强市场风险管控，高度关注市场、利率和流动性风险，风险管理部门开展压力测试，按工具价格做好对理财资金投资资产的客观估值，依据估值结果进行整改。

有别于传统的一对一理财产品，所谓资金池理财产品，是以债券、回购、信托融资计划、存款等多元化投资的集合性资产包作为统一资金运用，通过滚动发售不同期限的理财产品持续募集资金，以动态管理模式保持理财资金来源和理财资金运用平衡，从中获取收益的理财产品运作模式。

**房地产信贷政策不会有大调整**

“新国五条”出台后，今年房地产相关信贷政策的变化备受关注，蔡鄂生就此表示，今年的房地产信贷政策不会有很大调整，不会突然的、不会轻易的放松。银监会历来对房地产开发商的信贷要求就是，必须符合相关条件。

“我们从来没有说不能给房地产开发商贷款，商业银行的信贷政策也要看市场变化，看房地产市场的销售、价格等。对于房地产开发商而言，他们现在的融资渠道已很多，比如海外发债、PE等。”他说。

而个人住房贷款，他指出，只要房地产开发商和楼盘都符合国家政策、销售政策等，那么商业银行就要提供贷款，但还要把握首套、二套的区别。虽然中国的购房需求中有投资、投机的需求，但大部分还是改善型住房需求。

国务院此前最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。

而对于调整存贷比指标问题，蔡鄂生表示，75%的存贷比指标，或许对于小银行来说压力会稍大一些，大银行应该没有太大问题。还不至于影响银行发展，而且现在M2的水平有提高，放贷能力不会受影响。

中国银行业监督管理委员会主席尚福林此前表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策。同时银监会将积极落实“新国五条”的要求，在房地产相关信贷控制方面也会有所安排。（完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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