市场热谈：失控杠杆血洗A股 “小川Put”迅速行动以图维稳

路透香港6月29日 - 中国A股周五再现“踩踏事件”，跌幅逾8%为历史罕见。中国央行周末迅速给市场打气，堪称“小川PUT”的“定向降存准+降息”政策出台，媒体也纷纷援引消息为股市置放缓冲垫，政策维稳意图明显。

当股市暴跌及后续连环爆的风险矛头都指向杠杆，投资者不免会问，监管层早干嘛去了，历史上可借鉴的经验这么多，为何非要等到这一步？可谓各有各的难言之隐，中国金融机构的多头监管局面，也许是杠杆从监管漏洞中蓬勃生长的原因。

证监会清查场外融资早在年初就已开始，此次更是导致“多杀多”主要导火索。而惨烈的亏损亦给多种渠道“匍匐”入市的银行自有及理财资金亦上了一堂深刻的教育课，银监会的行动也在悄悄进行中。

“银监会对银行资金借道入市已开始“摸底”并警惕，但迟迟引而不发也让银行入市资金面临风险考验。”消息人士称。

中国股市沪综指.SSEC周五大跌近8%，波动剧烈，杠杆融资盘的平仓被认为是始作俑者，而融资盘主要包括融资融券、伞形信托、场外配资等，而这背后不乏银行和信托公司提供资金支持。

纵观全球历史上的股市大跌，主要爆发原因都与杠杆的野蛮生长有关。为不引发连续强制平仓的金融风险，历史上的Fed Put,Greenspan Put,Bernanke Put（美联储保底、格林斯潘保底、伯南克保底）也成为常见之词。

**银监会行动静悄悄**

“现在银监会对银行各渠道资金入股市还处在摸底和监测状态，目前从会里到下面各局都有内部调研，但结论还没出，”接近银监会人士称，等7月年中工作会议时可能会有结论，但目前部分银行和信托在上述通道的风险管理上未充分是事实。

他亦透露，银监会已有业务部门和个别银监局有所警示，如近日开始调查几家股份制和城商行是否存在资金违规入市，尤其侧重消费信贷和信用卡资金去向，不少分行网点已经收到检查通知。”

此外，亦有北京、上海银监局以调查问卷的形式摸底伞形信托和结构化信托相关情况。

目前银行资金入市常用途径主要有：融资融券、伞形及结构化信托、股票质押回购、股票收益互换、银行信用或抵押贷款、信用卡等，市场保守估计，银行自有资金及理财资金入市规模至少在一万亿元以上。

年初至今，银监会在银行资金入市态度上一直处于“稳”字当头，尽管在现有业务模式和技术框架下，银行业通过理财资金池直接配资入市的渠道非常畅通，但银监会并无公开表态警示或出台相关任何文件。

亦有监管人士表示，目前虽然银行入市渠道多样，但形式上均是合规或隐蔽的，且规模仍有限，“监管不会从股市角度去考量，且尺度不好把握，对一些新业务又不能一刀切，在银行各方面指标没有异常情况下，短期只会摸底、调研， 暂不表态。”

**谁能管得住场外配资？**

本轮牛市与2007年有所不同在于，杠杆式融资资金比例大为增加，这些资金处于“风口浪尖”，一旦股市下跌会引起爆仓进而变成“踩踏式下跌”，因此配资的去与留均对市场产生诸多影响。

市场人士预计，融资类资金主要通过分级基金、伞形信托、配资、结构化产品等杠杆进入股市，粗略估计，券商申报的融资融券余额2万亿左右，分级基金规模3,000亿，场外配资市场5,000亿规模。

自今年4月以来，证监会逐步收紧证券公司相关融资类业务，从禁止券商通过代销伞型信托、P2P平台等为客户融资，再到6月禁止开展场外股票配资、伞形信托等，为伞形信托等提供数据端口。数度风险提示下，券商已自行开启收缩规模等降杠杆模式。

6月中旬以来，A股几次大跌后场外配资开始平仓，配资行业亦主动降杠杆，高杠杆的风险已得到部分缓解。

但不少市场人士认为，目前配资并无大幅下降，而在伞形和结构性信托中， 不少银行和信托公司参与其中，后两者属银监会监管。

目前银监会并无对伞形信托及配资有所表态。

近日北京市银监局对个别信托进行调查问卷，主要是了解伞形信托计划的平均期限，优先和劣后资金比例、规模、利率，结构化和伞形信托业务的主要风控手段和措施。

“银监会表示一直在关注，但并未向证监会那样进行公开信息公开和披露，在市场看来，这是一种姑息。”一位基金人士称，他亦认为当前金融监管一行三会的设置，让场外配资里产生了诸多监管盲区。

他认为银监会 目前仍有不少配资业务处于证监会监管空白区域，如私募基金、非HOMS系统分仓、人工盯盘、单一资金结构化信托、信用或抵押类贷款等。

**夺命杠杆**

A股骤然300点的起落让参与股市投资者风险大增，上周沪指下跌13.32%，创下2008年6月以来最大单周跌幅，本周五A股再遭重挫，近2,000只股票跌停。这让多渠道入市的银行各路资金风险亦在累计。

首当其冲是配资账户，大量配资账户在近期出现强制平仓，这背后的股票配资机构亦正面临较大风险。

尽管不少银行人士表示，银行资金参与配资的是伞形信托或结构性产品，一般是优先级，会设有劣后担保，安全垫较高，且实际风险可控的。且年初以来，银行配资业务已逐步收缩，部分结构化配资业务的杠杆已低至1∶1。

但助涨助跌的杠杆资金仍是暗露杀机。一旦配资客触及平仓线后即被强制平仓，平仓带来的资金撤离，引起股指下跌，又进一步触及其他配资或基金的风险底线，暴跌带来的恐慌再蔓延到整个股市。

此外亦有股份制银行及城商行人士对路透表示，今年以来不少中小银行在个贷业务上“飞速扩张”，以银行目前的监控制度设置，很难监测到客户挪用贷款或信用卡资金入市。

“其实现在就是一本糊涂账，场外融资数量多大不确定，银行入市的理财和自有资金多少也不确定，场外融资监管的力度也不确定。”一位城商行金融市场部人士困惑道，“怕就怕预期恐慌的上演，到时候各方资金都会受伤。”（完）

(审校 毕晓雯)

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