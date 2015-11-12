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中国财经 | 2015年 11月 12日 星期四 16:30 BJT

中国10月社会融资规模增量为4767亿元 较上年同期少1770亿

路透上海11月12日 - 中国人民银行周四公布，10月社会融资规模增量为4,767亿元人民币，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，10月对实体经济发放的人民币贷款增加5,574亿元，同比多增53亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)

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