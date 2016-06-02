《曹阳专栏》美联储会是压倒市场的稻草吗?

（作者曹阳为路透中文特邀专栏作家，兴业全球基金公司宏观利率研究研究员，只代表本人观点）

近期投资者对于美联储加息讨论再度升温，这似乎对市场也造成一定压力，人民币汇率顺势出现贬值，那么美联储真的是“market killer”吗？未必如此。

本人认同美联储在6、7月加息是大概率事件。经济组合方面，通胀和就业已经达到了加息门槛，通胀率达到2.1%且失业率下降至5%，此外油价和海外风险也均有下降。目前WTI油价回升到50美元附近，中国股票市场波动率大幅下降，经济也在积极财政政策帮助下出现一定企稳，中国的经济意外指数显示下行风险减弱，这均指向对美联储加息制约大幅减弱。

但是与大众看法的不同在于，我们预计本次美联储加息对于全球市场的负面冲击相当有限，这在于两个方面：

其一，随着5月费歇尔、布拉德等联储官员与市场传递偏向鹰派看法，市场对于美联储6、7月加息的概率已经大幅提高。在5月31日联邦基金期货反映的两个月加息的概率分别达到30%和53.8% ，也就是说市场已经充分隐含了加息一次的预期。从4月联储议息会议声明中偏向鹰派的表述到5月末市场逐步改变对加息路径的看法，大部分的波动在5月已经实现。

其二，美联储加息使美国和欧、日的货币政策差异再度扩大，这减缓前期日元、欧元汇率上涨对于“套息交易”平仓带来的压力。今年1月末日本央行采用负利率政策、而欧洲央行在3月也加大负利率力度，但是宽松货币政策却引发两国货币在此后均出现比较快速和持续的升值，同期股票市场也大幅动荡。

我们认为的传导机制可能在如下几个方面：一方面，负利率提高了现金的预期无风险收益率，现金持有预期收益上升使国民更愿意囤积现金，当股票等风险资产面临高波动率时，现金的风险收益回报进一步提高。同时对于金融机构，负利率增加其负债不稳定性，因此在配置上倾向于缩短久期和配置安全资产，比如增配国债和短期贷款，因此欧元、日元的现金需求猛增拉升了本币汇率，倒逼原先借入这两种货币买入海外高收益资产的套利资金撤回或加大对冲力度，这反过来放大了货币和股票市场的负反馈。

另一方面，年初以来全球金融市场的风险因素本身较多，比如油价在30美元以下能源类高收益债的违约风险、坏账困扰的欧元区银行业股价大幅下挫、美联储加息预期不稳定等，这些均使股票、商品等风险资产价格呈现高波动性，这种套息交易盈利的不稳定反过来促使资金回流欧元、日元等本币资产，促使货币升值，进而削弱了负利率和QE的政策效果。那么在目前时点，美联储加息路径的明晰使美元指数上升，这一定程度缓解了欧、日等国家本币升值压力，也对风险资产价格形成一定提振。

从跨市场的资产表现来看，我们也看到虽然加息预期升温，但VIX指数和新兴市场货币在经历了5月的调整后，目前反应均较为正面。

对于人民币和国内债券市场而言，我们亦不悲观。从汇率来看，如5月9日权威人士的讲话中提到“汇市要立足于提高货币政策自主性、发挥国际收支自动调节机制、保持汇率基本稳定同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。”那么我们理解货币政策的自主性和汇率弹性可能是人民币汇率形成机制变动的主基调， 预计人民币汇率会兼顾CFETS的篮子货币和美元指数变动，增加弹性，这也意味着汇率死守某一个点位的概率下降，汇率的灵活性兼顾主要货币走势、央行也会减少外汇市场干预频率。