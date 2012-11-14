五位金融官员当选中央委员 “一行三会”面临新格局

* 银监会等三会主席及中行董事长当选中央委员

* 中投公司董事长也入选十八大中央委员

* 现任央行行长周小川未出现在中央委员名单

路透北京11月14日电---中国共产党十八大周三选出了第十八届中央委员会委员,当选的现任金融官员有五位,而现任央行行长周小川不在名单之列.这意味着掌管中国金融行业的"一行三会"领导人将出现新格局.

按惯例,包括中国央行行长、银监会主席、证监会主席、保监会主席等新一届政府官员,将首先当选为中央委员.

此次当选的金融官员分别为证监会主席郭树清、银监会主席尚福林,保监会主席项俊波以及中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢.此外,中投公司董事长楼继伟也当选.

楼继伟是中投公司CIC.UL董事长兼中投首席执行官,他在上周末接受路透社专访时称,中投海外投资收益今年要强很多,扭转去年亏损状况大局已定.

已担任两届中央委员的周小川上周日回答媒体提问时笑称:"至于退休嘛,年纪大总会要退休的.希望这个事和货币政策没有什麽联系."

中共十八大於周三闭幕.周四本地时间上午11点,中共政治局常委将集体亮相.(完)

--发稿 路透中文北京新闻部; 审校 黄凯

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