中国最大地下钱庄案告破 4100亿元资金转移至境外--中国网

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月20日 - 据中国网周五报导，浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4,100余亿元人民币资金通过该钱庄被转移至境外，是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。
该案件亦是中国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。此案件是今年中国公安部门在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一专项行动中查处的一起。
专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。
中国公安部此前决定从8月起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。
中国央行10月曾称，央行等五部门联合打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动，在过去半年来取得了初步战果，共破获相关重大案件92起，涉案金额8,000余亿元人民币。 （完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)