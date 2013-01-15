中国转债仍看好 地缘政治风险须关注--中信证券

路透北京1月15日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，我们看好1月中下旬A股的主题性投资机会，以及有业绩支撑的周期股的投资机会。而钓鱼岛局势等地缘政治紧张引起市场的担忧情绪上升。

相应地，银行转债具有业绩支撑，建议继续持有；石化、南山、电力转债短期或存在回调风险，仓位较重的投资者可以适当减持；重工转债将受益于海监船订单的增长和军工板块的主题投资机会，建议少量增持。

**A股市场走势分化,转债逆势上扬**

上周A股市场走势分化，军工、TMT板块涨幅居前；金融和早周期行业出现-1.3%~ -5.3%的回调。

转债市场逆势上扬，中标可转债指数上涨0.5%，可转债平价指数下跌-0.7%，转债走势与正股走势的背离表明投资者对于转债后市并不悲观。

**地缘政治风险引发关注**

经济数据和资金面利好于A股市场，但地缘政治风险引发关注。12月CPI超预期但仍然温和，出口增速超预期和社会融资总量超预期则利好于A股市场，IPO专项检查也使得股市资金面预期得到改善。

但是，市场情绪较此前谨慎，一方面估值修复基本完成的早周期行业存在短期回调风险，另一方面地缘政治风险引发关注，钓鱼岛局势的紧张引起市场的担忧情绪上升。

**短期相对看好有业绩支撑的周期性行业和主题性机会**

短期相对看好有业绩支撑的周期性行业和主题性机会。周期股的估值修复行情已经告一段落，进一步上涨需业绩驱动，短期内我们仍看好银行等有业绩支撑的周期性行业。

此外，1月份基本没有政策和业绩利空，往往属于主题投资的阶段，我们相对看好军工、TMT等主题性投资机会。

在风险方面，钓鱼岛局势如果进一步升级，可能引起A股市场的系统性回调，尽管发生的可能性较小，但需充分关注。

**转债估值进一步扩大的可能性较小**

上周转债估值小幅扩大，但由于股市的上涨可能存在反复，我们认为转债估值进一步扩大的可能性较小，预计仍将维持在当前的较低估值水平。

未来转债估值扩大的驱动力，可能来自于市场形成股市持续上涨的预期，或是国投转债赎回引起估值的重新定位，或是转债基金大规模发行，提高转债刚性配置需求。

**转债投资策略**

我们看好1月中下旬A股的主题性投资机会，以及有业绩支撑的周期股的投资机会。

相应地，在转债投资方面，银行转债具有业绩支撑，建议继续持有；

石化、南山、电力转债短期或存在回调风险，但估值并不算高，建议继续持有，仓位较重的投资者可以适当减持；

重工转债将受益于海监船订单的增长和军工板块的主题投资机会，建议少量增持。

银行转债：继浦发银行发布超预期的业绩快报后，光大银行和兴业银行发布的业绩快报符合市场预期，市场预期的银行业2012年较高增长也逐步得到验证。银行板块有业绩支撑，继续看好银行转债。

重工转债：短期内钓鱼岛的局势可能仍然紧张，继续利好于军工板块，而如果局势进一步升级，中国重工的海监船订单或将增长。重工转债估值相对合理，我们看好其短期主题性机会，建议少量增持。 (完)

(发稿 钟华; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。