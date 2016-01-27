中国国务院：用好金融工具支持工业增效升级 取消不合理收费

路透北京1月27日 - 中国国务院常务会议周三决定，用好和创新金融工具，支持工业增效升级。支持银行加快不良贷款处置，惩戒恶意逃废债务行为。继续整顿金融服务乱收费，取消不合理收费项目，降低不合理收费标准。

刊登在中国政府网的新闻稿称，会议并决定清理规范一批政府性基金收费项目，持续为企业减负。

会议决定，引导金融机构加大对高新技术企业、重大技术装备、工业强基工程等的信贷支持，促进培育发展新动能。制定金融支持制造强国建设指导意见，发展能效贷款、排污权抵押贷款等绿色信贷。鼓励通过并购贷款、发行优先股和可转换债券等筹集资金开展兼并重组，推动改造传统动能。

同时支持大企业设立产业创投基金，支持地方开展小微企业融资担保代偿补偿等业务。对长期亏损、失去清偿能力或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款，支持化解过剩产能。鼓励扩大股权、债券等直接融资，大力发展应收账款融资。支持运作规范、偿债有保障的企业发行公司信用债调整债务结构。

会议还提出，要完善加计扣除等政策，适当加大财政投入，设立“中国制造2025”专项资金，启动一批重大标志性项目和技改工程。并加强标准建设，面向市场多样化需求制造消费者和客户需要的高质量中高端产品。

会议指出，要加快构筑自动控制与感知技术、工业云与智能服务平台、工业互联网等制造业新基础，培育制造业新模式、新业态、新产品。抓紧发布智能制造、绿色制造、质量品牌提升等11个配套实施指南、行动计划或专项规划。促进大中小企业、初创企业、高校、科研院所等多方协同，加快建设制造业创新中心、“双创”平台。

会议决定，从今年2月1日起，一是依法将新菜地开发建设基金和育林基金征收标准降为零，停征价格调节基金，整合归并水库移民扶持基金等7项征收对象相同、计征方式和资金用途相似的政府性基金，取消地方违规设立的政府性基金。

会议还决定，将教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的免征范围由月销售额或营业额不超过3万元的缴纳义务人，扩大到不超过10万元。免征政策长期有效。上述措施预计每年可为企业减负约260亿元。今后一般不再新设政府性基金项目，保留的全部进入目录清单，公开预决算。（完）