中金所上调国债期货保证金比例

路透上海9月3日 - 国债期货即将登场之际，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约上市交易有关事项再刊登通知，通知并将保证金比例进一步提高，以从严控制上市初期市场风险。

刊登在中金所网站的通知称，各合约交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%；高于此前公布的“2%、3%和5%”的标准。

通知并称，上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％，五年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

此外，五年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元人民币，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。

五年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。

证监会上周五在新闻发布会上证实了国债期货将在周五(6日)正式推出的消息。中金所稍晚则在其网站正式发布了5年国债期货合约及相关规则，这表明国债期货业务规则体系落定。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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