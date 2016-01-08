中国金融市场一周走势回顾

图为人民币硬币和百元面值的纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的(1月4日-8日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌1.44%，周跌幅创自2015年811汇改以来最大。因股市大跌牵制，中间价结束八连跌较上日收盘价反弹约300点，周五人民币汇价小幅收升，终止新年伊始的连续暴跌势头，适度收敛2016年新年第一周跌幅，但客盘购汇力道依然强劲，市场预计在股市稳定前汇价料不会继续大幅下跌，但一旦股市维稳，汇价仍有可能打开下一阶段下跌通道。

公开市场操作:

--进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场当周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

业内人士称，央行料将维持宽松的货币政策基调，配合引导贬值预期的释放，并对外汇占款下降、财政存款上缴形成的流动性缺口进行适时补充；预计公开市场逆回购将滚动投放，而降准等宽松政策工具亦在央行弹药库中待发。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率先涨后跌。新年伊始，在资金面和获利了结压力下，收益率开局惨淡，但随着央行加大逆回购规模，资金从而恢复偏松格局，收益率又重回跌势。汇率贬值外汇储备数据大降，资金外流压力加大，市场降准预期高涨；在基本面和流动性的双重利好下，短期收益率料短暂盘整后再度下破。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率从上年末高点回落，一年期国有、股份制银行承兑的电票成交在2.85%-2.87%附近。交易员称，年初转贴交易活跃度有所恢复，但资金价格相对偏高，限制票据价格下跌；近日监管层发文提示加强票据风险管理，令新一年票据业务更添变数，市场谨慎情绪升温。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周震荡下跌，累计跌幅10%。新年伊始，人民币汇率急贬和限售股解禁期的临近，成为推动股指下降的主要原因，而刚实施的熔断机制更是起到助跌作用，本周有两天下跌7%并触发熔断，直接导致才实施四天的熔断机制自周五起暂停实施。周五沪综指反弹2%，收报3,186.41点。

期市：

--上海期交所沪铜当周震荡下跌，铜价自七周高点回落。受中国官方计划收储铜消息的影响，沪铜跌幅不及伦敦市场，但股市本周大跌，引发对中国刺激经济能力的担忧，从而给金属最大消费国--中国的需求前景蒙上阴影，令铜价承压。沪铜主力合约周五报35,680元。

--上海期交所沪金当周大幅上扬近5%，并一度触及逾2个月新高的238.15元。对中国经济的不安情绪，令全球股市人气退散，投资者本周涌入避险资产，令黄金大幅走高。国际金价此前曾触及每盎司1,100美元上方的九周高点。交易人士称未来要更密切观察股市，尤其是中国股市，因中国股市似乎是推低其他市场的主力。沪金主力合约周五报236.8元。(完）