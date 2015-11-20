中国重要财经新闻一周回顾

图为上海证交所内的一名交易员。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月16日-20日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：坚定推进结构性改革，期待人民币加入SDR篮子--习近平

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。

--中国经济：全球经济尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素--习近平

中国国家主席习近平周三表示，全球经济增长动力面临减速风险，尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素。他在APEC工商领导人峰会上的讲话称，尽管部分指标有波动，但中国经济仍处在合理区间运行。

--中国经济：政策已非常宽松，增长前景更多取决结构改革--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，中国经济增长前景更多取决于结构改革，目前政策已经非常宽松，希望通过宽松的货币和财政政策来支持经济增长的可能性已非常低。

--中国经济：加快企业技改升级，鼓励地方财政加大对技改支持--国务院

中国国务院周三召开常务会议，部署加快企业技术升级改造，推动产业迈向中高端；决定统一城乡义务教育经费保障机制，推进教育领域公共服务均等化;并确定改进公共服务措施，以持续简政放权便利群众办事创业。

--中国经济：发改委批复建设安徽合肥-安庆铁路，总投资334亿元

中国国家发改委日前批复同意建设安徽合肥至安庆铁路，项目总投资334亿元人民币，以完善区域路网布局，促进皖江城市带开发。

--中国数据：前10月非金融对外直接投资增长16.3%，至952.1亿美元--新华

中国新华社周一援引商务部数据称，中国前10月非金融对外直接投资(ODI)增长16.3%，至952.1亿美元。

--中国经济：今年外贸形势比去年更严峻复杂，下行压力加大--商务部

中国商务部周二表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。

--中国经济：编制自然资源资产负债表试点方案发布，内蒙呼伦贝尔等五市先试点

中国国务院办公厅日前印发《编制自然资源资产负债表试点方案》，部署全面加强自然资源统计调查和监测基础工作，坚持边改革实践边总结经验，逐步建立健全自然资源资产负债表编制制度。

--中国能源：周五起调降非居民用天然气价格，改按基准门站价格管理--发改委

中国国家发改委日前下发通知称，决定自11月20日（周五）起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元人民币，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

--《焦点》中国10月房价涨势趋乏分化加剧，高库存痼疾待政策精准发力

中国房地产宽松政策的边际效应可能在递减，10月房价回暖势头减弱而各地分化加剧，活跃的楼市销售仍扶不起萎靡的开发投资，预示四季度至明年初前景堪忧。而高层关于“化解房地产库存”的表述后，业界预期政策将进一步精准发力。

【金融】

--《独家新闻》中国考虑将银行、保险和证券业三家监管机构合而为一--消息

消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。

--中国央行：“随行就市”下调隔夜和七天SLF利率，货币宽松延续利率走廊成形

中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。

--中国央行：货币政策通过债市的传导机制初成，但效果仍需改善--课题报告

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写的课题报告称，虽然中国货币政策通过债券市场的传导机制已经初步形成，但传导效率与其它国家正常经济周期时相比仍然偏弱，收益率曲线的某些环节仍存在套利机会（无效性）。

--中国金融：信托业前三季资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长

中国信托业协会周三公布，今年前三季信托资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长，主要受经济下行实体经济融资需求下降及资本市场波动等因素影响。

--中国金融：深圳下发第二批QDIE批文，总计额度约10亿美元--财新

据中国财新网周三报导，作为深圳跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资），第二批试点已于日前正式启动。QDIE第二批获批机构本月初接获批文，共有30余家在列，每家获批额度3,000万美元，总计使用额度约10亿美元。

--全球金融：中国专家建议构造eSDR超主权货币体系，应对全球流动性困局

中国人民银行金融研究所所长姚余栋指出，有效规则缺失与新技术演进，加剧了现有国际货币体系的内在不稳定，可尝试发行eSDR，构造超主权货币体系，以实现全球流动性的有序供应和管理。

--中国保险：全国社保资金去年缺口逾3,000亿元，年末滚存结余5.16万亿

中国财政部公布的2014全国社会保险基金决算说明显示，在扣除财政补贴及利息等后，去年社保资金缺口超过3,000亿元。去年末全国社会保险基金滚存结余51,635亿元人民币。

--中国基金：社保基金将提升另类投资占比以规避风险--副理事长

中国全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，未来社保基金将大幅提升另类投资占比，以对冲和非标资产为基础的另类资产，将成为未来社保基金投资的重要方向。

--《焦点》中资银行对逾期贷款激增视而不见，经济下行导致银行更加“通融”

在经济趋疲背景下，受到坏账冲击的一些中资银行未认列不良贷款的情况日益严重，他们这是为了规避必需要拨备资金。

--中国金融：国银租赁拟解决单一股东关联度超标问题，冲刺香港上市--消息

中国国家开发银行旗下租赁公司--国银金融租赁正在冲刺明年上半年香港上市，而困扰其上市的公司第二大股东海航集团单一股东关联度超标问题日前有新进展。三位消息人士透露，两大股东决定采用融资性租赁转成经营性租赁方式解决超标问题，国开行海南分行为海航集团下属企业提供短期流动性。

--中国金融：建行成立建信养老金管理公司，社保理事会持股15%

中国建设银行周五宣布，建信养老金管理有限责任公司正式成立，注册资本23亿人民币。这是中国首家成立的专业养老金管理公司。[

【固定收益】

--《焦点》债券违约政府不再兜底，中国评级机构和银行面临考验

作为市场改革的内容之一，中国可能会允许更多的债券违约，但国内的评级机构和债券投资者依然认为，由于担心此举可能会冲击银行，中国政府还是会有所顾忌。

--中国债市：中融信托称天元ABS资产池中涉及山东山水的贷款已提前偿付

中国山水水泥的债务兑付危机又现新进展。中融国际信托有限公司周二公告称，经与贷款服务机构沟通，“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”资产池内的山东山水水泥集团2亿元人民币一般流动性资金贷款，已于11月13日提前还本付息，款项已归集至贷款服务机构的资产证券化专户。

--中国个股：*ST舜船预计今年继续亏损，其12舜天债存在被暂停上市风险

中国山东山水水泥超短融违约事件余音在耳，江苏舜天船舶股份有限公司又公告称，预计今年可能继续亏损。在此前提下，其所发行的12舜天债可能被暂停上市。

--中国债市：龙煤集团称获黑龙江政府资金支持，将如约兑付12月到期两期债

中国近期频发信用债风险事件，一些深陷债务兑付困境的地方国企获得地方政府积极扶助以度过难关。黑龙江龙煤矿业控股集团周四公告称，将获黑龙江省政府38亿元人民币的资金支持，加上自筹资金23亿元，将如约偿还将于12月到期的两期债券。

【外汇】

--《独家新闻》人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子--消息

了解讨论的知情人士对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

--路透专访：人民币入篮后大贬概率低，推进市场化仍需适时纠偏--专家

人民币纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子已渐行渐近，对未来人民币汇率的分歧看法不时在扰动市场。对外经济贸易大学校长助理丁志杰教授认为，入篮后人民币出现大贬的概率很小，市场化是方向，但监管层仍将适时出手，不会放任。

--中国外汇：10月银行代客结售汇逆差明显收窄，因人民币汇率相对稳定

中国10月银行代客结售汇仍现逆差，但规模大幅缩减，因同期人民币汇率相对稳定。分析人士认为，数据印证中国当前资本外流状况持续好转，未来人民币走势仍受是否纳入SDR（特别提款权）及美联储加息等不确定因素影响，然结售汇状况料逐渐回归正常。

--人民币汇率：10月实际与名义有效汇率均现三连跌，且跌势扩大

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际与名义有效汇率指数均现连续三个月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.81%至129.13，上月调整后环比跌0.1%；人民币名义有效汇率指数跌0.5%至125.55，上月调整后环比下跌0.1%。

--离岸人民币：境外清算行及参加行跨境融资被束紧，短期资金利率抬升

在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

--《热点透视》人民币加入SDR将有力促进中国金融改革

人民币正在接近成为全球认可的货币。除非发生外交意外，国际货币基金组织(IMF)似乎确定会在本月稍晚将人民币纳入官方储备货币篮子。加入这个篮子虽然不会立即引发持有人民币的热潮，但将有助于巩固中国国内的金融改革。

--中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资净流入环比降四成--外管局

中国国家外汇管理局周三称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。

--中国央行：与土耳其央行续签双边本币互换协议，规模扩大至120亿元人民币

中国央行周一表示，与土耳其央行续签双边本币互换协议，互换规模由原来的100亿元人民币/30亿土耳其里拉扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉。

--中国央行：将新加坡RQFII额度扩大至1,000亿元人民币

中国人民银行周二称，经国务院批准，新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币。[

【证券/行业】

--《焦点》互联网时代中国供给侧结构性改革核心在于政府自身变革

从双十一淘宝录得912亿元人民币的创纪录交易额，从庞大的中国海淘大军横扫日本马桶盖，韩国化妆品时，中国消费结构的升级已悄然到来。也迫使决策层将宏观调控的思路转向着力加强供给侧结构性改革，究其核心则是政府对其职能和治理结构方面的自身变革。

--《财经洞察》中国取消预缴款的IPO发行制度改革如何避免暴炒新股重现？

好的新股发行制度无疑是一场对制度安排和技术要求都很高的高难度动作。中国在经历了6月中旬股灾洗历后，近期宣布IPO重启，并取消现行新股申购预先缴款制度，减少打新资金对市场扰动，显示改革朝正确方向再迈一步。

--《焦点》中国PE公司挂牌新三板渐成趋势，融资便利高效企业乐在其中

从中国本土私募九鼎投资和中科招商，到香港的中信资本等，国内私募股权投资基金（PE）正争相挂牌中国新兴柜台市场（OTC）--“新三板”。如同海外的KKR和凯雷等知名PE公司一样，国内PE进行股权融资也开始流行起来。

--中国钢铁：惠誉预计中国钢铁产能将在2016年见顶

惠誉评级今日表示，中国的钢铁产能可能在201 6年见顶，未来五年的产能削减速度可能会超过增速。

--《独家新闻》中国紫光集团计划五年内豪掷470亿美元，欲成芯片业老三 -

中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)，以期成为全球第三大芯片厂商。

--香港个股：山水水泥称已收集多个筹资偿付境外债务的方案

已向法院提交清盘呈请的中国山水水泥集团有限公司表示，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。

--中国个股：绿地控股39亿元获两块开发用地，筹划定向增发今起停牌

中国最大房地产企业之一的绿地控股近日斥资39亿元人民币，在河南郑州和江西南昌获得合计逾千亩的两幅开发用地。公司周三晚间公告还指出，因公司正筹划定向增发，将自周四起连续停牌。

--香港新股：青岛银行IPO拟筹高至6.66亿美元，锁定六名基础投资者--IFR

据汤森路透旗下IFR周四报导，中国城市商业银行--青岛银行股份有限公司计划在香港首次公开发售（IPO）筹高至6.66亿美元，并已锁定六名基础投资者。

--中国消费：进口食品依赖度正渐提高，汇率波动将抬高企业成本--报告

最新发布的中国食品产业发展趋势报告指出，国内农产品整体竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家，而且国内供给潜力有限，中国政府正有意识地放宽海外食品进口，这将使中国对进口食品和农产品的依赖度日益提高。例如，报告预计至2025年中国进口牛肉的市场份额将从目前的12%增加到20%。

--中国房地产：上海核心区域房价未来五年增速跑赢GDP--第一太平戴维斯

全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海副董事长，住宅销售部主管朱兆荣近日表示，如果政策方向没有改变，上海的住宅市场今年已进入了上升通道。未来五年，上海住宅的价格还将大幅上升，核心区域高端住宅的房价增速将继续跑赢国内生产总值（GDP）。 (完)