中国财政部：鼓励实施棚户区改造货币化安置 消化部分存量商品住房

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国财政部周四称，在支持保障性安居工程建设方面，鼓励实施棚户区改造货币化安置，对于商品住房库存量较大、房源充足的地方，鼓励采取货币安置方式，采取“补人头”与“补砖头”相结合，消化部分存量商品住房。
财政部网站刊登的新闻稿称，今年将进一步加大财政支持保障性安居工程力度，全国财政一般公共预算安排保障性安居工程资金3,602.28亿元人民币，比上年增长7%。其中，中央一般公共预算安排2,384.24亿元，比上年增加162.03亿元，增长7.3%。
同时确保税费优惠政策进一步落实。督促各地将保障性安居工程涉及的税费优惠政策落到实处，切实降低保障性安居工程建设运营管理成本。落实城镇保障性安居工程相关政策。督促各地落实城镇保障性安居工程贷款贴息政策，鼓励社会资本参与城镇保障性安居工程建设运营管理。
创新公共租赁住房建设运营管理机制。选择部分地方开展公共租赁住房建设运营管理实施政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）试点。研究制定政府投资建设保障性安居工程资产管理办法、公共租赁住房租金管理办法、保障性安居工程产权收益管理办法等。
中国2014年推进保障性安居工程建设的全年支出达4,319.49亿元，支持全国开工建设城镇保障性安居工程740万套。（完）
欲浏览详情请点选财政部官网(zhs.mof.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。