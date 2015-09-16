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中国财经 | 2015年 9月 16日 星期三 10:17 BJT

中国1-8月非金融对外直接投资同比增18.2%至743.4亿美元

路透北京9月16日 - 中国商务部周三公布，中国1-8月非金融对外直接投资同比增长18.2%至4,734亿元人民币（折743.4亿美元），增速略低于前七个月的20.8%。

8月当月为同比增长7.0%，至135亿美元。

中国商务部上周四曾公布，今年1-8月实际使用外资（FDI）金额同比增长9.2%至5,252.8亿元人民币（折853.4亿美元），增速较前七月的7.9%进一步提升；8月FDI金额同比增长22%至542亿元(折87.1亿美元)，较前月的5.2%大幅提升。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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