中国大陆近六成金融机构明年仍会招聘--调查

路透北京11月14日电---尽管海外金融机构近期裁员计划此起彼伏,但欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立(Morgan Mckinley)周三预计,近六成的大陆金融机构会在未来六个月继续招聘员工.

该公司近期对国内700名人事经理调研後所作的2013年中国招聘市场报告显示,在大陆金融业,29%受访者认为六个月内将继续招聘,29%受访者认为有些岗位会招聘,有些岗位会裁员.

有意思的是,近四成大陆金融业受访者(39%)表示,他们真的不知道会不会在今後的个月继续招聘,或者说他们不知道会不会裁员.由此可以看出,东方的金融机构也开始跟随欧洲以及美国的金融机构持谨慎态度.

该公司近期对香港和新加坡所作类似调研显示,新加坡的"招聘且不裁员"的占比与中国接近,并且仅有18%的受访者表示他们不确定今後的招聘计划.但是,香港的调查显示仅有五分之一的受访者表明会有同样数量的招聘,这也暗示了短期内大家对招聘计划存在不确定性.

调查报告还显示,在接下来的12个月里,中国大陆大部分金融业的招聘都会是替换型招聘,这一点跟香港和新加坡一致.

瑞银集团UBSN.VX10月底宣布,将收缩固定收益业务,并将裁员1万名.而汇丰控股(HSBA.L),德国商业银行(CBKG.DE),德意志银行(DBKGn.DE),巴克莱(BARC.L)等金融机构均表示,近期计划裁员.而香港地区成为部分国际知名金融机构裁员的重灾区.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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