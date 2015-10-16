中建投旗下租赁公司引入凯雷和招商局基金等 将尽快上市

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月16日 - 中国建银投资有限公司周五宣布，其子公司中建投租赁公司引进凯雷(CG.O)、招商局中国基金公司和建投华科投资三家战略投资者，下一步该公司将尽快实现公开发行上市。
新闻稿显示，此次扩股增资完成后，中建投租赁注册资本金将达到26.68亿元人民币。作为外资投资者，凯雷投资集团和招商局中国基金共投资9.52亿元，持股比例25%，其中凯雷投资集团持股18.54%，招商局中国基金持股6.46%；中建投及其子公司建投华科共持股75%。
随着引进战投的资金交割完成，标志着中建投租赁已成功迈出走向资本市场的第一步，并将为境内外客户提供更为多元化的服务。
中建投租赁董事长陈有钧表示，下一步，公司将加快推进股份制改造，进一步完善治理体系和市场化经营机制，提升企业经营业绩和创新能力，尽快实现公开发行上市。
凯雷投资集团认为，与发达国家相比，融资租赁在中国市场渗透率相对较低，行业未来仍具备广阔的增长空间。中建投租赁作为国内领先的独立类融资租赁企业，主要业务方向为信息技术、高端装备制造、健康、环保、新能源等领域。随着中国经济的转型升级，这些领域的租赁市场潜力巨大。
中建投是中国主权财富基金--中投公司旗下中央汇金公司的全资子公司，注册资本206.92亿元，旗下拥有信托、基金、租赁等多家子公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。