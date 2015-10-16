中建投旗下租赁公司引入凯雷和招商局基金等 将尽快上市

路透上海10月16日 - 中国建银投资有限公司周五宣布，其子公司中建投租赁公司引进凯雷(CG.O)、招商局中国基金公司和建投华科投资三家战略投资者，下一步该公司将尽快实现公开发行上市。

新闻稿显示，此次扩股增资完成后，中建投租赁注册资本金将达到26.68亿元人民币。作为外资投资者，凯雷投资集团和招商局中国基金共投资9.52亿元，持股比例25%，其中凯雷投资集团持股18.54%，招商局中国基金持股6.46%；中建投及其子公司建投华科共持股75%。

随着引进战投的资金交割完成，标志着中建投租赁已成功迈出走向资本市场的第一步，并将为境内外客户提供更为多元化的服务。

中建投租赁董事长陈有钧表示，下一步，公司将加快推进股份制改造，进一步完善治理体系和市场化经营机制，提升企业经营业绩和创新能力，尽快实现公开发行上市。

凯雷投资集团认为，与发达国家相比，融资租赁在中国市场渗透率相对较低，行业未来仍具备广阔的增长空间。中建投租赁作为国内领先的独立类融资租赁企业，主要业务方向为信息技术、高端装备制造、健康、环保、新能源等领域。随着中国经济的转型升级，这些领域的租赁市场潜力巨大。

中建投是中国主权财富基金--中投公司旗下中央汇金公司的全资子公司，注册资本206.92亿元，旗下拥有信托、基金、租赁等多家子公司。（完）