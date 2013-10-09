中国四大行新增贷款季末放量--报载

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海10月9日 - 上海证券报周三引述消息人士透露，工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四家大型银行9月份新增人民币贷款约2,760亿元，超出市场预期。
报导并称，据此推算，9月金融机构整体新增信贷投放量有望达8,400亿元；同时该人士并预期由于季末资金回流，全行业9月人民币各项存款增长为1.4万亿。
“四大行贷款投放呈季末放量之势。9月最后一周新增贷款达560亿元，高于二季度末同期水平，也高于8月同期。”该人士表示。
报导并援引上述消息人士自银行获得的反馈信息显示，9月实体企业信贷需求有所恢复。此外，受益于财政放款致存款恢复增长，也促使贷款投放恢复。
四大行9月份新增规模将位居今年前三。今年以来，四大行投放最高的是1月份约3,700亿元，3月份约3,300亿元。
兴业银行首席经济学家鲁政委认为9月信贷可能新增不多。他认为，从往年信贷投放节奏看，虽然9月为季末月份在全年信贷中的占比并不高，最近7年平均占比为7%。考虑到季末银行间市场流动性较紧、媒体报道各银行信贷额度9月下旬骤紧，预计9月信贷可能新增6,500亿。(完)
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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