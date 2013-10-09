中国四大行新增贷款季末放量--报载

报导并援引上述消息人士自银行获得的反馈信息显示，9月实体企业信贷需求有所恢复。此外，受益于财政放款致存款恢复增长，也促使贷款投放恢复。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为9月信贷可能新增不多。他认为，从往年信贷投放节奏看，虽然9月为季末月份在全年信贷中的占比并不高，最近7年平均占比为7%。考虑到季末银行间市场流动性较紧、媒体报道各银行信贷额度9月下旬骤紧，预计9月信贷可能新增6,500亿。(完)