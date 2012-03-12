银监会官员称利率市场化有助於缓解高利贷现象--报载

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海3月12日电---中国银监会主席助理阎庆民日前表示,利率市场化可以发挥市场对资金的配置作用,资金价格可以通过公开的市场来发现,有助於减少高利贷现象.
上海证券报援引阎庆民指出,民间借贷是非规范的融资,是对正规金融的一种补充.利率市场化之後,市场对资金起到基础配置作用,资金的价格随行就市,可以通过市场来发现,市场参与者就可以寻求资金的合理标杆,届时高利贷现象会得以缓解.
此前在"两会"期间接受采访时,他曾表示,在商业银行盈利压力不大的情况下,应该尽早推行利率市场化改革.
"利率市场化不能让一部分银行先走,另一部分银行後走.如果条件成熟了,要放开利率,那就要统一实施."阎庆民称.
近年来,随着实体经济对资金的需求从正规金融渠道得不到满足,越来越多的企业通过民间借贷获得资金融通.但是民间借贷的利率却水涨船高,非法的高利贷时有发生.
全国政协委员李贤义在有关提案中指出,广东、浙江、江苏、福建等民间借贷活跃程度很高的地区,月息都是5分甚至更高.(完)
--发稿 刘昕 审校 杨淑祯
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