中国3月财政拨款助流动性宽松

* 3月财政存款明显下降,助力资金面宽松

* 贸易顺差支撑3月外汇占款新增1,246亿元

* 4、5月财政存款缴款高峰将令流动性趋紧

* 交易人士称实质宽松政策出台必要性上升

路透上海4月24日电---中国3月财政存款大幅下降,表明财政支出增加为市场注入流动性,加上外汇占款连续第三个月增长,且增幅较上月扩大,两股力量共同作用令3月份资金面整体维持宽松.2

中国央行周二公布数据显示,3月末外汇占款余额为25.65万亿元人民币,当月增幅约1,246亿元人民币,高於2月的251.15亿元.3月末财政性存款余额较2月末减少4,058亿元,表明同样数量的流动性被注入商业银行体系.

"这正解释了为什麽3月下旬资金面宽松的原因,4,000多亿元是超预期的,历年同期只有2,000多亿,这表明财政拨款支出是上升的."国泰君安固定收益部主管周文渊称.

中国3月实现贸易顺差53.5亿美元,扭转2月314.9亿美元逆差的局面;当月实际外商直接投资(FDI)也大幅回升至117.57亿美元.同时,随着新兴市场货币政策放宽的预期加码,境外资金也有流入的趋势.

不过,在欧债危机复杂多变情况下,上述支持外汇收入增长的因素并不稳定.而中国正进入财政缴款的季节性高峰,令市场流动性来源恐好景不长.

华南一券商的交易人士表示,随着4、5月财政存款应缴存,同时外汇占款走势也面临不确定性,准备金率继续高企的必要性下降.而且未来几个月公开市场到期量逐月减少,特别是三季度,单月规模仅在百亿左右.降准很有必要,5月中下旬的可能性较大.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

中国央行人士上周透露,3月末金融机构备付率(超额存款准备金率)达2.2%,处於高位水平.尽管数据似显示银行体系流动性处在相当充裕的状态,但亦有人指出或是技术原因导致的虚高.市场对於本月是否将再降存准率仍难下定论.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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