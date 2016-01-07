焦点：汇股联动剧震搅乱市场心绪 中国监管层淡定应对或意在测试市场

路透北京1月7日（作者 李文科） - 2016年开年人民币兑美元汇率惊现超预期暴跌，尤其中间价连两日主动大幅下调且偏离上日收盘价，引发市场对央行意图的疑虑，加剧市场恐慌，并一定程度刺激股市出现熔断，少见的汇股联动巨震极大搅乱市场心绪；不过中国监管层似乎相当淡定，市场猜测央行或意在测试人民币贬值的市场容忍度。

具有官方性质的中国货币网发文将人民币汇率异常波动的矛头指向投机势力，并强调央行有能力维稳汇市。或为央行对人民币更快贬值的接受度明显高于市场提供佐证，但市场恐慌踩踏以及汇股联动的过激表现料将增加央行后期应对难度。

“现在大的趋势，美元跟全世界货币都走强，新兴市场的货币跌幅很大，人民币的跌幅还是比较小。...我们过于习惯于游泳池，而现在有波动性是新常态。”中国人民大学国际货币研究所执行所长贲圣林称。

尽管市场对中间价连续两天主动偏离上日收盘价表示疑虑，但其实并未脱离规则，因为811汇改新规称，中间价除了参考上日收盘价之外，还要“综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化。”

市场人士并强调，监管层应该已经设定人民币贬值的预期点位，目前则是测试市场的阶段，可以看出来的是，央行的目标点位比市场预期的容忍度可能更高。

而在保证人民币汇率指数稳定的前提下，央行此举还可以挤压套利需求，并更快向清洁汇率进一步靠拢，但今年汇率波动率势必超过去年。

专家也指出，目前人民币还是不是高度市场化的汇率，那么肯定会有意识的引导，今年这么跌，有点像811之后的一次性贬值，或者类似一次性贬值来修正偏离正常估值的汇率，从而实现一个相对较弱的汇率，来促进出口，稳增长。

中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

针对市场对中间价偏离上日收盘价疑虑，中国货币网特约评论员周四表示，完善人民币对美元汇率中间价报价机制取得了预期的效果。近日美元指数再次走强至美联储首次加息以来的高点，在此背景下，做市商参考上日收盘汇率和一篮子货币走势提供的人民币对美元汇率中间价报价有所倾向贬值方向，使得最终形成的中间价呈现了一定贬值态势。

人民币兑美元即期收盘与中间价双双刷新近五年新低。2016年前四个交易日，人民币兑美元大幅贬值逾千点，跌幅逾1.5%，中间价就亦大跌700点，同期离岸人民币一度暴挫逾两千点，跌幅近3%。

**人民币汇率大趋势还看贬**

尽管年初人民币汇率超预期下跌，但加入SDR（特别提款权）之后的人民币汇率市场化步伐如期加快，配合强势美元和中国经济放缓将继续一致指向人民币贬值，不过贬值节奏要看央行的把控。

周四公布的路透调查显示，人民币空仓创下近六年最高，打击了对其他多数亚币的信心，因中国央行允许人民币贬值速度加快。

贲圣林指出，中国央行的外管有能力也有制度安排，可以做有效的干预，干预的形式不像以前那样简单粗暴。中国并没有说其汇率是完全浮动的，也没有承诺资本项下开放。在这种大的环境下对自己的制度安排要适合自己的情况。

不过从最近一周情况看，中国央行可能无意耗费大量外汇储备左右人民币贬值步伐，但市场似乎还需要时间接受这一变化。

“现在感觉很糟糕，完全摸不到央妈的心思啊，完全不理解，中间价稳一稳，股市也不至于这样吧。”一股份行交易员指出。

交易员进一步指出，人民币贬值是符合市场的整体预期方向，但这种急速大跌影响其他股市等市场预期，亦引发股市地震。

**股市反应过度？**

不少业内人士和专家认为，股市地震和汇率动荡挂钩并不合理。因为人民币汇率大幅贬值对股市影响甚微，甚至可以说是积极的。而当前股市动荡更多是因为股市投资者对中国汇市及其机制缺乏足够了解，从而对汇率相关数据解读出现较大偏颇，引发了过度的恐慌情绪。

“人民币走弱，中国出口企业的竞争力会提升，实体经济会走强，上市公司的盈利的水平会走强。不能过于简单的解读影响股市和汇市。”贲圣林指出。

另有资深业内人士强调，实际上中国的经济形势要求人民币汇率贬一贬，而中国有那么多外汇储备，还有那么多净顺差，绝对不具备汇率崩盘的基础，“跟东南亚、阿根廷都不是一回事”。

尽管如此，股市的过度反应以及汇市的恐慌情绪仍将增加监管层未来的操作难度，或将使得央行向清洁汇率努力的步伐受到牵制。

中国股市沪综指.SSEC周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。（完）

（上海张金栋和北京孙琦子对此文亦有贡献）