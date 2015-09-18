中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月14日-18日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周小幅上涨0.17%，中间价当周累计亦小升0.18%。本周因美联储加息在即，市场观望气氛较浓，且央行继续小规模入市维稳，市场整体表现平静；周五凌晨美联储宣布维持利率不变，更缓解人民币升值压力，另外路透独家获悉中国央行继续修补套利漏洞，对部分银行人民币即期购售业务平盘手续费调整至0.3%，进一步封堵套利渠道，本周离岸和在岸价差基本维持在330个点子左右，如此一来套利难度更大。本周市场日均成交200亿美元左右，基本恢复正常，这或预示人民币中间价形成机制改革基本成功。

公开市场操作:

--随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，中国央行公开市场逆回购顺势缩量操作，当周转为净回笼1,400亿元人民币。分析人士指出，短期流动性回归平稳偏宽局面，逆回购大量投放必要性降低，逾千亿资金回笼对市场影响亦相对有限。

他们并指出，在8月外汇占款数据创纪录大幅减下降和宏观经济改善乏力背景下，货币政策宽松方向仍将坚定不移，降准等宽松预期仍在。考虑到为了稳定市场信心，预计逆回购操作暂难退出，还将延续少量操作节奏，而SLF等定向工具亦将相机而动。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率整体下行。本周初受经济数据不佳以及央行出台存准考核新规等因素影响，长债收益率有所下跌；但市场注意力很快被美联储议息会议所吸引，而由于利率决定基本在市场意料之中，故影响有限，利率决议公布后现券收益率仅小幅下跌。美国加息因素的影响暂告一段落后，短期内利率债市场仍需关注资金面和经济基本面的情况。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率稳中略降，六个月期纸票成交在3.60%附近，一年期电票在3.76%-3.80%左右。交易员称，季末将近，银行根据各自信贷额度等情况调整票据资产规模，方向并不一致，收票、出票均有；只是在谨慎配置情绪的主导下，后市料维持偏弱震荡。

股市:

--当周沪综指.SSEC累计下跌3.2%，本周前两个交易日沪综指大跌，并因周二跳空低开形成缺口，当周后半段在将缺口弥补之后大盘面临10日线和20日线的强上档压力始终无法突破，被动延续箱体震荡格局。综观全周，影响市场人气的最重要消息应当是伞形信托能否存续以及结构化信托的后续命运问题。虽然证监会周四下发的通知缓解了券商按时清剿信托产品的压力，但合规之后的结构化信托如何运作尚不清查，故市场人气依然低迷。预计大盘短线继续震荡磨底。(完)

(整理 张金栋/吴晓龙/吕雯瑾/侯向明; 审校 杨淑祯)

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