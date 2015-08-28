中国产业经济最大挑战是需求非融资 货币政策提振有限--专家

路透北京8月28日 - 中国长江商学院教授甘洁周五表示，当前经济面临的最大挑战仍是需求不足，产能过剩的严重程度经过几个季度的缓解后二季度又重新抬头，融资并非产业发展的瓶颈，放宽货币政策最多只是防止经济下滑的短期之计，对产业的提振效果有限。

由甘洁负责的中国产业经济报告（2015年二季度）显示，二季度经济未出现进一步好转，产业景气指数由一季度的50降至47，仅有9%的受访企业在二季度进行了固定资产投资，较前季下降2个百分点。

同时，超过半数（53%）的企业产品在国内市场供大于求，为自去年二季度该调查开始以来最高，反映出严重的产能过剩。石油加工、电气机械和非金属采矿，名列产能过剩严重行业前三。

不过对于热议的企业融资难问题，调查结果却显示并非产业经济现阶段发展的瓶颈，二季度仅有3%的企业认为融资是制约因素。83%的资金不足企业是生产性资金不足，而非扩张性资金不足。

甘洁分析称，这主要由于产业经济低水位运行，投资需求疲软，企业只要还盈利，靠积累的利润留存就可运转，并不需要融资，即使需要贷款，也有固定资产作为抵押。

“由于需求严重不足是主要矛盾，放松货币政策增加流动性救不了产业。”她指出，放宽货币政策最多只是防止硬着陆的短期之计，若持续时间过长，可能人为维持过剩产能，不利于产业经济长远发展。

不过她同时称，融资不是现阶段瓶颈不代表金融改革不重要，若金融体系缺乏效率，资源配置不合理，当经济回暖时，融资就可能成为瓶颈。

她并建议，财政政策应以增加内需为主，即通过财政支出提供社会保障，降低家庭为养老、医疗的储蓄，从而增加内需。产业政策应围绕增加收入和产业升级两方面进行。

中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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