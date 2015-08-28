中国产业经济最大挑战是需求非融资 货币政策提振有限--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 中国长江商学院教授甘洁周五表示，当前经济面临的最大挑战仍是需求不足，产能过剩的严重程度经过几个季度的缓解后二季度又重新抬头，融资并非产业发展的瓶颈，放宽货币政策最多只是防止经济下滑的短期之计，对产业的提振效果有限。
由甘洁负责的中国产业经济报告（2015年二季度）显示，二季度经济未出现进一步好转，产业景气指数由一季度的50降至47，仅有9%的受访企业在二季度进行了固定资产投资，较前季下降2个百分点。
同时，超过半数（53%）的企业产品在国内市场供大于求，为自去年二季度该调查开始以来最高，反映出严重的产能过剩。石油加工、电气机械和非金属采矿，名列产能过剩严重行业前三。
不过对于热议的企业融资难问题，调查结果却显示并非产业经济现阶段发展的瓶颈，二季度仅有3%的企业认为融资是制约因素。83%的资金不足企业是生产性资金不足，而非扩张性资金不足。
甘洁分析称，这主要由于产业经济低水位运行，投资需求疲软，企业只要还盈利，靠积累的利润留存就可运转，并不需要融资，即使需要贷款，也有固定资产作为抵押。
“由于需求严重不足是主要矛盾，放松货币政策增加流动性救不了产业。”她指出，放宽货币政策最多只是防止硬着陆的短期之计，若持续时间过长，可能人为维持过剩产能，不利于产业经济长远发展。
不过她同时称，融资不是现阶段瓶颈不代表金融改革不重要，若金融体系缺乏效率，资源配置不合理，当经济回暖时，融资就可能成为瓶颈。
她并建议，财政政策应以增加内需为主，即通过财政支出提供社会保障，降低家庭为养老、医疗的储蓄，从而增加内需。产业政策应围绕增加收入和产业升级两方面进行。
中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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