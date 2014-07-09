中央财政安排专项资金对物联网及稀土产业给予补助--财政部

路透北京7月9日 - 为支持物联网及稀土产业发展，中国财政部周三发布补助资金管理办法，通过中央财政预算安排专项资金，以支持物联网和稀土产业技术创新和产业健康发展。

办法明确对物联网发展采用项目补助和定额补助方式，补助额度原则上不超过项目总投资的30%。稀土产业采用以奖代补和无偿资助方式。

“补助资金的管理和使用应符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，财政部负责补助资金年度预算管理和资金拨付，并对补助资金的使用管理进行监督检查和绩效评价。”办法称。

工业和信息化部负责建立和完善补助资金项目库和专家评审制度，提出补助资金的年度支持方向和支持重点，会同财政部组织项目申报和评审，并对项目实施情况进行监督检查。

办法同时明确了补助资金的支持内容，其中物联网领域主要包括技术研发与产业化，应用示范，标准研究与制订，公共服务平台建设以及国家级物联网创新示范区建设。

稀土领域主要包括稀土资源开采监管，采选、冶炼环保技术改造，稀土共性关键技术与标准研发，高端应用技术研发和产业化以及公共技术服务平台建设。

**明确支付方式和标准**

办法明确对已整体完成稀土开采监管系统建设的地方政府给予一次性奖励，奖励金额一般不超过项目实际投资额的20%。稀土共性关键技术与标准研发及高端应用技术研发项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过项目研发费用的40%。

对稀土高端应用技术产业化项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过预算年度上一年企业投资额的20%。单个项目年度支持金额不超过5,000万元。

对公共技术服务平台建设项目，采取无偿资助方式。无偿资助额度，一般不超过预算年度上一年企业投资额的40%。（完）

欲浏览详情请点选中国财政部网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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