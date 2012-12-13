中国明年料以审慎货币政策应对QE4

* 本周净回笼1,250亿元,创近两个月来新高

* 财政存款投放资金持续宽裕,央行趁势缩减逆回购存量

* 逆回购操作结构生变,跨年28天品种占比大增

* 美国再推宽松政策,中国货币政策料审慎应对

作者 边竞

路透上海12月13日电---年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高.

市场人士指出,在资金面宽松之时,央行主动降低逆回购存量,为明年一季度春节前后的资金需求高峰提前腾挪出空间;而美国再推新一轮货币宽松政策(QE4),中国或再次面临热钱流入压力,预计明年中国料仍将以审慎的货币政策以应对相关影响.

"明年可能还会维持一个审慎的基调,在资金方面还是会以维稳为主."招商银行分析师刘俊郁称.

南京银行研究部经理黄艳红指出,美国宽松政策对中国货币政策的制定会形成一定制约,明年货币政策估计会保持稳定,至少很难有明显放松的空间.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

央行公告显示,公开市场周四进行了总额180亿元的逆回购操作,其中七天期80亿元,利率继续持平于3.35%;14天期100亿元,利率亦持稳在3.45%.周二则进行了110亿元七天和700亿元28天逆回购操作.

据央行数据显示,2007年-2011年历年12月份财政存款均为投放,且除2007年外,当月投放量都居于9,000亿元上方;据路透测算,过去五年,12月份中国财政存款投放均值约9,608.5亿元.

欲浏览2007年-2011年历年12月财政存款投放规模,请点选(link.reuters.com/rat34t)

此外本周28天逆回购又重回周二进行,上周曾因元旦假期因素而调整至周四操作.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.上周则一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若上周二按常规开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.

欲浏览今年下半年来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/wyj64t)

**28天逆回购占比大增**

尽管本周逆回购操作的总量环比明显减少,不过在结构上变化相当明显,7天和14天期品种操作量下降较多,而较长期的28天期品种操作量仍维持高位,机构跨年资金需求明显增多是主因.

上海一银行交易员指出,短期逆回购需求减少与银行间资金市场的趋势一致,即机构当下的流动性都比较充足,只有跨年末的资金才更受欢迎.

本周逆回购操作总量为990亿元,其中28天品种占比超过70%,而上周逆回购操作量为2,140亿元,28天品种720亿元,占比约三分之一.

刘俊郁则谈到,在资金面相对充裕的情况下,央行可能更多考虑到明年的操作如何规划,因为明年央票的到期量主要集中在二季度至三季度之间,一季度基本上没有央票到期,加上2月份有春节假期,"那时逆回购的操作规模可能会越滚越大,这段时间缩一些,到时候就可以腾挪更多空间."

他并认为,由于货币政策的整体基调或将保持稳定,在流动性管理工具方面,央行明年可能还会主要倚重公开市场的灵活调节模式,存款准备金率的使用仍会相对谨慎.

新一届中共中央政治局上周对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 810

(周四) 180

央票到期 380

正回购到期 --

逆回购到期 2,620

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净回笼 1,250 (完)

--审校 林高丽

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