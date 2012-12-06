中国年内货币政策放松预期降至冰点

* 本周净投放110亿元,顺应机构资金需求

* 财政资金投放将扶助,加强政策联动"有效性"

* 年内政策放松预期降至冰点

* 短期仍将依赖逆回购操作,IRS易涨难跌

作者 曹巍浩

路透北京12月6日电---财政资金投放或将扶助流动性,故虽有存款准备金上缴的扰动,中国央行公开市场本周也仅是顺应机构资金需求,小额净投放110亿元人民币,加强与财政政策联动的"有效性".

12月政策放松预期已降至年内"冰点".市场人士预计,短期内央行仍将依赖逆回购操作调节市场流动性.

"本周公开市场也就是应市场所需,资金很充裕,(逆回购)需求不高,"平安证券固定收益部研究主管石磊称,"所有数据和政府稿件都显示经济在回升,短期政策放松不可能了."

本周初公布的汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高於初值.这和上周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.

央行公告显示,公开市场周四进行了总额1,170亿元的逆回购操作,其中七天期450亿元,利率3.35%;28天期720亿元,利率3.60%.周二则进行了590亿元七天和380亿元14天逆回购操作.据路透计算,本周将净投放110亿元,在连续净回笼四周後重启净投放.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

据央行数据显示,2007年-2011年历年12月份财政存款均为投放,且除2007年外,当月投放量都居於9,000亿元上方;据路透测算,过去五年,12月份中国财政存款投放均值约9,608.5亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

进入四季度以来,央行公开市场一般於周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.本周一反常规於周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若按常规周二开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.

**年内货币政策放松预期已降至"冰点"**

年内货币政策放松预期已降至"冰点".逆回购操作短期内仍将是央行调节的主要工具,这将支撑货币市场基准七天回购利率水平,进而导致相关IRS品种易涨难跌.

"现在没啥政策放松的预期,应该还是会主要通过逆回购操作等调节市场流动性,"广发证券固定收益首席分析师徐寒飞称.

最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行12月降息和调降准备金率的预期创年内新低,对未来三个月政策放松的预期也是年内新低.

央行短期内对逆回购操作工具的依赖,从资金面角度决定了IRS市场的易涨难跌.

北京一国有大行交易员表示,年内质押式回购七天与隔夜利差的高企,一个很重要的原因就是公开市场七天期逆回购利率的指引."我3.35%从央行借到钱,不可能更便宜地在二级出了吧,那样还不如不拿!"她说.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 970

(周四) 1,170

央票到期 500

正回购到期 --

逆回购到期 2,530

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净投放 110

(完)

--审校 杨淑祯

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