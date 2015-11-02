泽熙投资徐翔等被警方调查 因涉嫌非法获取内幕消息--新华

路透上海11月2日 - 新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

新华社援引来自公安部的消息称，徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。

财新网的报导指出，徐翔崛起于老家宁波，从涨停板敢死队逐步成长为私募界顶尖的投资经理。2010年成立泽熙投资以来，他管理的泽熙系基金产品一向以大幅超越市场着称，其中泽熙1号和3号投资收益超过30倍。除二级市场投资，徐翔还频繁参与上市公司定增，从而介入到上市公司的资本运作中。

而在今年六七月间的股市波动中，徐翔管理的产品业绩更令市场瞠目。自6月15日-8月15日的两个月中，泽熙投资五只产品净值全部逆势增长。其中只在6月26日-7月3日出现过小幅回撤，7月中旬开始泽熙的业绩随着市场反弹爆发性增长。

财新报导并称，徐翔在股灾期间曾就是否参与做空接受过调查，但随后泽熙投资对外发布声明，否认参与股指期货交易。因此当时市场认为徐翔应当是在股灾前有效控制了仓位，并且在国家队大举救市之后成功抄底。（完）