泽熙投资徐翔等被警方调查 因涉嫌非法获取内幕消息--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月2日 - 新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。
新华社援引来自公安部的消息称，徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。
财新网的报导指出，徐翔崛起于老家宁波，从涨停板敢死队逐步成长为私募界顶尖的投资经理。2010年成立泽熙投资以来，他管理的泽熙系基金产品一向以大幅超越市场着称，其中泽熙1号和3号投资收益超过30倍。除二级市场投资，徐翔还频繁参与上市公司定增，从而介入到上市公司的资本运作中。
而在今年六七月间的股市波动中，徐翔管理的产品业绩更令市场瞠目。自6月15日-8月15日的两个月中，泽熙投资五只产品净值全部逆势增长。其中只在6月26日-7月3日出现过小幅回撤，7月中旬开始泽熙的业绩随着市场反弹爆发性增长。
财新报导并称，徐翔在股灾期间曾就是否参与做空接受过调查，但随后泽熙投资对外发布声明，否认参与股指期货交易。因此当时市场认为徐翔应当是在股灾前有效控制了仓位，并且在国家队大举救市之后成功抄底。（完）
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。