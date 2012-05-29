短期理财基金热卖 众多基金公司“眼红”

路透上海5月29日电---中国首批两只短期理财基金产品数天内热销逾400亿元人民币的战绩,吸引不少基金公司"眼红"跟进.不仅第二批短期理财基金本周起开始发行,而且不少基金公司近期亦抓紧申购类似的短期理财基金产品.

首批短期理财基金--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金在5月初共募集426.6亿元人民币,其中汇添富理财30天募集了244.4亿元,创下国内低风险基金规模新纪录.而汇添富理财60天和光大保德信添天利均自周一起发行,投资期限分别为60天和90天.

据中国证监会网站最新披露信息,5月15日以来,光大保德信已先後申报了添天益双月理财债券型基金和添天盈季度理财债券型基金,融通基金亦申报了岁岁添利定期开放债券型基金.而且近两周国内基金公司申报的新产品全部都是债券型基金.

"这很正常啊,短期理财基金卖的很好,其他基金公司'跟风',"好买基金公募基金分析师曾令华指出,国内短期理财产品市场的规模很大,而且银监会去年末叫停了30天以内的银行理财产品发售,因此各家基金纷纷研发和推出新产品,抢占这块大市场.

不过他亦认为,短期理财基金与货币型基金、债券型基金基本类似,若是其收益率上无法明显超越後两类基金,短期理财基金热潮估计亦会慢慢消退.

去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元,而公募基金的总规模仅2万多亿元.

短期理财基金购买门槛较低,仅为1,000元,而银行理财产品至少为5万元,因此这类基金可吸引资金量不大的闲散资金踊跃申购.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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