独家：中国考虑合并银监会、保监会和证监会--消息人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京11月17日 - 消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。
中国股市.CSI300在6月中旬至8月期间挫跌了超过40%，迫使中国当局采取前所未有的救市举措，防止市场恐慌蔓延，也令中国政府感到尴尬，还推迟了计划好的衍生品和期货市场改善举措。
三位消息人士对路透表示，正是因为各机构在政策回应方面缺乏协调，促使高层领导就合并三家主要金融监管机构一事展开内部讨论，这也是改革中国市场的大目标中的一部分。
行业内部人士已经预期到，股灾爆发后监管层面可能发生一场重大变革。消息人士对路透称，北京方面已经开始考虑撤换证监会主席肖钢。(完)
(编译 白云/高琦 审校 张涛/陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。