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中国财经 | 2015年 11月 17日 星期二 18:23 BJT

独家：中国考虑合并银监会、保监会和证监会--消息人士

路透上海/北京11月17日 - 消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。

中国股市.CSI300在6月中旬至8月期间挫跌了超过40%，迫使中国当局采取前所未有的救市举措，防止市场恐慌蔓延，也令中国政府感到尴尬，还推迟了计划好的衍生品和期货市场改善举措。

三位消息人士对路透表示，正是因为各机构在政策回应方面缺乏协调，促使高层领导就合并三家主要金融监管机构一事展开内部讨论，这也是改革中国市场的大目标中的一部分。

行业内部人士已经预期到，股灾爆发后监管层面可能发生一场重大变革。消息人士对路透称，北京方面已经开始考虑撤换证监会主席肖钢。(完)

(编译 白云/高琦 审校 张涛/陈宗琦)

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