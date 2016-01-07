猴年展望：中国金融监管改革将强化央行地位 多头监管面临功能重定位

作者 李贺

路透北京1月7日 - 与后金融危机时代全球金融监管改革趋势一致，中国央行自2016年起升级宏观审慎政策框架，此举表明强化央行监管职能成为较明确的共识，各行业监管机构将更注重功能重定位，以防范系统性风险和平抑经济周期。

为对商业银行实施更加全面的考评监测，中国央行去年底宣布实施宏观审慎评估（MPA）体系。这再次勾起市场对金融大监管的猜想，不过“一行三会”（央行、银监会、证监会、保监会）合并的说法尚不具备现实条件。

“2016年在混业时代的监管架构上，除了打破各金融子行业监管藩篱外，我们更加倾向于认为符合次贷危机后国际标准，并由央行主导专设宏观审慎监管部门或机制的监管体系是最优选择。”国金证券银行业分析师马鲲鹏指出。

中国十三五（2016-2020年）规划建议稿提出，要加强金融宏观审慎管理制度建设，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架，实现金融风险监管全覆盖。

对于央行主导的监管体系，中央汇金投资有限责任公司副董事长李剑阁亦撰文指出，下一轮金融监管框架的改革应该建立以央行为核心的审慎监管的架构。

他认为，这个架构具体需要加强央行两方面职能：首先要明确央行对系统重要性金融机构和金融控股公司拥有监管职能；其次在央行已有货币政策委员会的基础上，建立相对独立的金融稳定委员会。

中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制；MPA体系综合考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七方面，通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。

宏观审慎监管机制源于后全球金融危机时代，各国金融监管体系围绕央行展开的重构，包括组建由央行牵头负责的金融稳定委员会、系统性风险委员会，以及重新赋予央行金融监管和货币政策的双重职能。

国金证券银行业研究报告梳理介绍，次贷危机后，英格兰银行内设金融政策委员会（FPC）专门负责把握宏观审慎大方向及相关政策制定；美国则建立了金融稳定监督委员会（FSOC），推动美国众多监管机构之间的协同和资源共享，同时强化美联储的系统重要性金融监管。

**风险防范和平抑经济周期**

微观审慎之下的宏观不审慎是全球金融危机给各国留下的教训。国金证券报告指出，次贷危机后，“宏观审慎”原则在国际金融监管体系的重构中被提高到了前所未有的重要位置，即在确保金融机构层面的微观审慎之上，建立全局性、统筹性的审慎性监管机制。

中国金融市场发生的风险事件凸显了宏观审慎监管之必要。而目前一行三会的监管框架下，监管者之间的沟通和协调成本饱受诟病，使得决策者难以及时、准确、全面掌握金融业的信息，不利于防范和化解系统性的金融风险。

东方证券银行业分析师王剑指出，2015年6月股灾的触发点是清查配资，而配资则有银监会与证监会协调不当的因素：银行用理财资金投资配资，银监会大体能掌握其总数；但证监会在不掌握整体配资数据下，出手清查诱发股灾。而更早的2013年6月货币市场“钱荒”，同样是央行与银监会在同业业务管理上的不协调酿成的苦果。

王剑称，央行原来只管狭义信贷，在推出MPA评估体系后，升级为管住广义信贷，包括债券、非标等其他放款手段；因为银行对企业的各种融资手段都能派生M2（广义货币），所以仅管住信贷是控制不住货币供给增速。

对于如何防范金融风险，李剑阁建议，应统一金融市场基础设施的建设，明确央行是金融基础设施公共服务的提供者、金融基础设施市场参与主体的监管者和金融基础设施运行规则的制定者，建立统一、全面、共享的金融业综合统计体系等。

此外，从疏通货币政策以平抑经济周期的角度，加强央行的职能也正当其时。有专家指出，传统的货币政策在当下对经济的逆周期调节作用有限，目前的矛盾是短端流动性的囤积；疏通货币政策需要加强金融供给，协调更多金融机构准入，这不是央行现在的职能可以完成。

货币政策与金融监管政策协调不畅不仅影响逆周期调节的效果，甚至会加大经济波动。李剑阁表示，高层要求货币政策偏紧的时候，监管部门可能会加倍的紧，这样使得紧的力度不得当；然而松的时候，就会加倍的松，这也是不恰当的。

**监管职能边界将重新划分**

尽管中国金融监管部门在组织架构上进行实质调整是一个可能的选项，但业内人士认为至少在短期内并不现实，未来金融监管改革重点将是对现有监管部门职能的重新定位。

十二届全国人大财政经济委员会副主任委员吴晓灵在公开场合表示，简单合并“一行三会”并不能解决目前金融监管的矛盾。不少专家对此表示赞同，并指出合并统一的金融监管还可能带来信息链条长、机构过于庞大冗繁等问题。

对于中国央行今年实施的MPA体系，一位监管层人士认为，央行对银行更加综合的评价可以起到逆周期调节的作用，也纳入了更多之前定位于微观审慎监管的内容；不过微观监管范畴很难向宏观审慎领域延伸。

另一位监管机构人士预计，MPA工具针对银行多一些，现在对银行的监管相对其他类型机构要严格，未来央行宏观审慎管理工具的对象应该更全面。

除了央行与“三会”职能边界的重新定位划分，监管部门亦在厘清与市场的边界。一位商业银行人士指出，央行负责金融稳定，未来三会应负责行业准入、经营合规等，而在机构人、财、物方面安排应该由国资委来负责管理，比如银行设立分支机构、任命管理人员等。

在这方面银监会此前有所动作，去年年中其对修订行政许可规章公开征求意见称，拟取消的部分审批事项，包括政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任任职资格审批；取消对经营型支行行长的任职资格核准等。

在一些涉及多部门参与的金融产品上，各个监管机构已经在磨合中寻找各自的定位。比如央行牵头试点进行的信贷ABS（资产支持证券），商业银行发行需要经过中国央行与银监会两个部门。由于央行有较强的评审能力，银监会将信贷ABS业务由审批制改为备案制，后又将城商行信贷ABS备案登记业务下放到地方派出机构。（完）