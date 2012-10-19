中国监管层应规范资产池理财产品 而非叫停

* 中行董事长警告,资产池理财产品某种程度上是"旁氏骗局"

* 信托资金池业务应声叫停

* 银行资产池理财岌岌可危忙辩白

* 资金池、资产池要分类来看

* 监管层应规范而不是叫停

发稿 张胜男

路透北京10月19日电---中国银行(601988.SS)董事长肖钢的一篇署名文章,将资产池理财产品比作"旁氏骗局",因其身份特殊引发业界哗然.部分行业人士更担心,监管层对信托和银行理财要从严规范了,利率市场化的探索之路将因此受到制约.

分析人士认为,对说不清道不明的产品完善监管,加强信息披露是应该的,但合规操作的资产池理财产品绝不是"旁氏骗局".不可搞一刀切"叫停",要给40万亿元人民币的居民储蓄找到长期稳定发展的投资出口.

肖钢这篇文章发出两天后,21世纪经济报导称,近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品的报备将受限制.而路透了解到,中国银行(3988.HK)自己的表内理财已经停发.监管部门对银行理财产品的规范文件,也早已在案头,只是最终的修订版本是松是紧仍要待领导最终拍板.

一位北京信托公司人士推测,信托资金池业务叫停可能是因为肖钢的文章.市场一直有传言,肖钢是下一届"一行三会"中的掌门人热门人选.对於这位银行高层的发言,另一位城商行高管称,"只有一种解释,就是他要升了."

来自监管部门的人士认为,这是"置之死地而後生"的做法,先把实质说清楚,再规范.相比不揭露本质,只围绕着边边角角去规范的做法,这样比较负责任.他并称,银行资产池理财产品也会规范,只是时间问题.

所谓资金池、资产池理财产品,在银行的通常做法是多个理财产品的资金形成一个大的资金池,然後对接到由债券、票据、信托计划等共同组成的资产池.银监会曾於2011年要求整顿银行理财资产池,实现每个理财产品独立核算.

而一些信托公司的做法却是募集资金形成资金池时,并未约定具体的投向,项目不确定就难逃接盘之虞.所以是否骗局的核心就集中在是否有明确可靠的投资标的,是否按照投资组合分散投资,明细核算.

"资金与资产不一一匹配,拆东墙补西墙在所难免."某中部地区信托公司人士表示.此外,信托公司发展历程较短,在後台规范操作方面良莠不齐,很多管理能力与资产扩张速度不匹配.

**旁氏骗局?**

肖钢在署名文章中对短期产品和背後较长期标的项目的不相匹配,提出警告,称一些产品根本未与任何项目挂钩,也有一些产品用於偿还到期的理财产品并避免流动性短缺.从某种程度上讲,这基本上就是一场庞氏骗局.

目前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、光大银行(601818.SS)等部分银行可以做到资产池理财产品的每日按净值公布,甚至投资人"一对一"查询投资标的等信息披露.

光大银行零售业务部总经理张旭阳称,理财资产池实际上是商业银行向资产管理业务过度的中间形式.如果能对资产池的投向和估值方式,投资组合分散化加以界定,并单独建帐,明细反映的话,理财的资产池和公募基金没有任何区别.

"而且理财产品对投资者的资金偿付是由投资品不断到期,形成的流动性资产实现的.不是退出投资者赎回资金必须通过新募集资金来满足.两码事,这(後者)才是骗局."他表示.

某全国性股份制银行理财产品设计人士称,对於规范很赞同,但是旁氏骗局的逻辑不成立.因为银行在产品续接的流动性问题上经验已经很成熟了,如果理财产品的购买需求回落,可以通过出售资产或者计提的方式完成兑付,不会给投资人带来风险.

他推测,资金池理财产品规模占到所有理财产品的六七成,甚至更高.按照普益财富的统计,9月发行理财产品中,50%投资投向被划分在其他类,即混合资产池.

**"一刀切"叫停不可取**

中国居民投资渠道匮乏,特别是过去数年中国A股市场跌跌不休,股票基金套牢无数.银行理财因其安全性高受到大众青睐.去年资金面紧张,理财产品收益率走高,居民抢购场面也不罕见.

"把资产颗粒切成每一天每一元,在时间上规模上进行任意组合,是好事.未来银行必然是这样做的.就怕管理混乱,全部绞成一锅粥,把风险资产盖在里面.实际还是考验银行管理能力的问题."西南财经大学信托与理财研究所副所长罗志华称.

受访分析人士及银行和监管部门人士皆认可,理财产品在给居民储蓄资金更多收益,以及为实体经济融资方面发挥了很大作用,只是其中存在的问题需要规范,不能单纯叫停.

上海一家大型券商银行业分析师称,理财产品还是利率市场化的一部分,问题肯定有,但之所以能短期发展这麽快,还是有其合理性,过去的体系太非市场化了.

张旭阳称,理财所有投向资产池的资产组合明细在央行和银监会都有具体的明细表.理财只是个载体,是个壳,其项下投资的不同投向,不论是信托贷款,债券票据,同样存款,最终都到了实体经济,纳入到社会融资规模的统计中了."从这个角度,理财是透明的."

央行数据显示,1-9月社会融资规模为11.73万亿元人民币,其中委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票三项合计占比近20%.通过这三个途径到达实体经济的资金主要来自於银行理财产品、信托计划等.

多位银行人士也提到,经过1997年亚洲金融危机和2008年金融危机的历练,中国商业银行的风控能力已经有明显提高.

事实上,也有些银行并未做到清晰明细.资金通过理财产品的形式在同业部、公司信贷部、金融市场部以及投资银行部等多部门之间流转,最终无法明确究竟投向那些标的.这类作为,就是需要规范和清理的部分.

此前,银监会创新协作部为加强对理财业务的监管曾主持联席会议制度,由几家银行的代表共同探讨理财业务的发展规范问题.今年上半年曾讨论出一个相对激进的方案,内容涉及资金池类理财产品实现一对一披露,开放理财资金入市大门等.但後来因为种种因素,迟迟未出台.

"中国的影子银行体系很复杂,与常规的银行体系和实体经济关系紧密却又不透明,清理时必须谨慎并有足够的灵活性,但不管怎样,都需要着手清理",肖钢在文章中称.

在金融"十二五"(2011-2015)规划中谈到利率市场化时称,表述是"按照条件成熟程度,通过放开替代性金融产品价格等途径,有序推进利率市场化."

"这是对银行理财的最大肯定,说明了理财的功能."罗志华说.(完)

--审校 屈桂娟

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