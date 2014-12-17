中国一二线城市金融业员工薪资差距较大--报告

路透上海12月17日 - 英国最大猎头公司Hays和智联(ZPIN.N)旗下智联卓聘周三联合发布报告指出，中国一线城市的银行、基金、证券、保险和投资等多个行业的平均薪资要高于二线城市，除保险外，其他子行业一二线城市的差距较大，不过部分二线城市紧缺职位的薪资仍有优势。

这份名为《中国金融行业薪酬趋势和人才留任》的报告显示，国内部分紧缺专业的人才相当抢手。例如互联网金融人才，市场对拥有互联网经验的专业人士需求极高，他们的工资也随着水涨船高。

一些银行甚至开出双倍薪水来吸引互联网背景的高级管理人才，因二线城市有大量的中小型企业，银行需要利用互联网金融机构来更好地收集当地市场信息。

报告称，现在各大银行开始在中国西部及二线城市渗透，设立分行，因此二线城市的支行经理和副经理职位空缺较多，薪资涨幅较快。而各银行为改善管理和节约成本，在人力成本较低的二线城市增加了不少后勤部门的就业机会。

同时，各银行的企业银行业务从一度火热的房市和相关重工业中抽身出来，努力扩大资源，所以急需大批拥有多元化客户背景的从业人员。而外资银行仍处于发展阶段，其商业重点致力于拓展新客户，因此外资的企业银行对客户经理依旧有着很高的需求。

在基金证券期货等投资领域，一线城市的平均薪资较二线城市高出两成。不过，因二线城市人才匮乏，一些二线城市给出的薪资反而高出一线城市。

总体而言，在各个城市的基金和投资领域，债券和投资客户总监的缺口较大，其薪资超过一般财务经理人的平均水平，这在二线城市成都和重庆较为突出。这两个城市是西部发展的核心，都推出相应的金融政策，大力吸引金融企业，并以高薪大力吸引投资客户总监等开拓型人才。

保险业一二线城市的差距则较小，一线城市的平均薪酬仅高出五个百分点。如果将生活成本等因素考虑进去，一线城市保险业的工资并没有很大优势。

保险业的产品研发经理和精算职位只集中在一线城市，这是因为保险企业总部及研发中心大多位于一线城市。而合并和收购活动的增加，导致市场急需在战略、并购、项目管理和投资方面有相关经验的资深候选人。

在保险中后勤部门职位方面，北京和上海这样的一线城市吸引了更多来自金融和银行业的人才，职位薪资将增长15%-20%。由于金融风险管理和合规领域的人才缺口较大，薪资涨幅最为明显。

在对1,066名金融业求职者调研后，报告得出一个结论：薪资仍旧是金融企业留住员工的法宝。近七成的受访者希望明年加薪，其中超过一半的预期涨幅在16%以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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