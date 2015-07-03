焦点：中国成为美国大型投资者头号关注对象 股市巨震引警觉

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透纽约7月2日 - 希腊和波多黎各的债务危机本周占据了媒体头条，但美国一些最大牌投资者已将中国列为头号关注对象。

冈德拉克(Jeffrey Gundlach)、葛罗斯(Bill Gross)、 伊凡申(Dan Ivascyn)、埃里安(Mohamed El-Erian)和罗森伯格(David Rosenberg)等知名基金经理正在密切关注中国情势。尽管当局频频出手以恢复市场信心，但中国股市仍承受严重抛压。

随着大量资金的进出，中国股市剧烈震荡，自6月12日以来已跌逾20%。从去年11月至今年6月，中国股市的涨幅高达110%。

周四上海A股指数.SSEA自4月以来首次跌破4,000点关口。

太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申周四对路透表示，“在每次策略研讨会议上我们都详细讨论中国情势，我们持续认为中国是我们需要密切关注的几大风险之一。”PIMCO是全球最大债券基金公司之一，截至3月31日，管理资产金额为1.59万亿(兆)美元。

冈德拉克打理着DoubleLine Capital旗下730亿美元资产。他表示自己上周购买了大量的美国公债以及吉利美(Ginnie Mae)债券，部分原因是考虑到沪综指“在狂涨之后暴跌，类似于1999/2000年的Nasdaq，是不祥之兆”。

美国公债价格周一强劲上扬，收益率则跌至一周低点。希腊和波多黎各债务问题继续发酵，引发市场担忧。

冈德拉克曾在过去几年中表示，沪综指是美国股市的一个主要风向标。冈德拉克周四表示：“正如我曾经所说，2014-2015年上海股市类似于1999-2000年的NASDAQ。”

有“债券之王”之称的葛罗斯，本周再次警示中国所蕴含的风险。

葛罗斯在周二的投资展望报告中表示，中国是可能引发美国“新”影子银行体系挤兑现象的几个因素之一。美国的“新”影子银行体系包括共同基金、对冲基金和上市交易基金(ETF)，这些现代银行不必留置准备金，甚至应急水平的现金。

“中国是一个难解之谜，”葛罗斯说，“中国就像是经济三明治中那块看不见的肉，你不知道里面到底是什么。近几年来中国的信贷扩张速度超过了历史上的任何一个主要经济体，这的确是一个值得警惕的信号。”

多年来，像Kynikos Associates的查诺斯(Jim Chanos)等知名卖空投资者都曾对中国的房地产、债务和投资泡沫破裂发出警告。

但葛罗斯表示，投资者应持有适当数量的现金，“这样就不用担心恐慌性抛盘。”

安联首席经济顾问埃里安称，他仍建议采取“杠铃”方式，即投资者一方面应多数持有现金，另一方面持有新兴市场基建等流动性较低的资产，以及精挑细选出的科技初创企业，并寻求某些民间市场机会。

埃里安称，“中国股市的波动性当然值得注意。”

加拿大资产管理公司Gluskin Sheff (GS.TO)的首席分析师兼策略师Rosenberg补充道，“中国人口数量众多且在积极进行经济再平衡，因此中国正经历着重大的去杠杆化进程。”

2015年头三个月中国经济成长率已从2007年的高达逾14%放缓至7%，创下六年来季度最低增速。PIMCO集团投资总监伊凡申称，该公司预计中国今年经济成长率约为6%。

“中国是一个巨兽，是全球第二大经济体，”佛罗里达州投资公司Cumberland Advisors董事长兼投资长David Kotok称，“鉴于中国与全球市场和经济休戚相关，因此绝不对中国掉以轻心。”(完)

(编译 于春红/孙国玉; 审校 张涛/许娜)

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