金融机构固定收益部门对中国降准预期仍强

路透北京9月3日电---第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在9月调降存款准备金率仍存较高预期,但对降息的期望则有所冷却;而债市收益率大幅反弹後的估值吸引力相对增加,不过央行政策操作谨慎和供给增加等因素对债市影响也不容忽视.

逾九成受访金融机构固定收益部门认为,央行9月将维持一年期存款基准利率3%不变,且未来三个月持持稳预期高达七成,均较上期展望提高.

但9月常规性资金供应较小,且季末因素与传统中秋节、"十一"长假等因素叠加致资金需求增加,使得参与机构仍然对准备金率在9月调降持较强预期.

逾七成参与机构认为,大型存款类机构法定存款准备金率在9月将会调降一次,这与上期展望相当.

中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.

中国此前政策放松滞缓、供给增加等因素推动当前债市收益率大幅反弹至4月水平,债券估值的相对吸引力增加.其中,中国9月末10年期国债收益率估值料为3.33%,较8月末下跌6个基点(bp).

第九期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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