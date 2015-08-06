中国专项金融债效果宜客观估计 首批规模低于预期--华创

路透北京8月6日 - 中国将启用专项金融债券支持基建投资。国内券商--华创证券最新报告认为，专项金融债只是聊胜于无，因为万亿债券将会分批发行，首批3,000亿元人民币的规模和市场预期相比，已经打了很大折扣。

再加上国开行PSL定向棚改的进度已经放缓，此次发行的专项金融债很大程度上也只是发挥了“此消彼长”的作用，因此在评判专项债券对基建投资的整体提振效应时还要做一个客观估计。

而在货币政策空间逐渐收窄的背景下，财政加杠杆仍是当下维稳增长的不二选择。该券商维持下半年中国经济走势或将呈现微弱的“L”型复苏或小幅改善的看法。

路透上周五引述消息人士称，为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

以下为报告摘要：

--稳增长还是靠稳投资，稳投资只能靠稳基建。

上周政治局会议上，“高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险”的表述，凸显了政府对经济增长的担忧。在产能过剩和盈利欠佳的大背景下，我国制造业投资一直萎靡不振；房地产大周期拐点已过，令之前房地产销售向房地产投资传导的逻辑也不再那么令人确信。因此，维稳增长的重任必然责无旁贷地落在基建投资之上。

借道政策性银行的发力，一个潜在的好处就是可以规避公共财政上比如赤字率的约束。而且，正如国开行PSL资金利率从最初的4.5%一直下降到目前的2.85%一样，此次中央财政按照专项建设债券的90%给予贴息，也会有利于压低基建项目的融资成本，这与降低实体经济融资成本的大方向也是一致的。

--专项金融债只是聊胜于无，财政加杠杆依然时不我待。

目前这批拥有补充地方建设项目资本金的专项建设债券的规模，国开行约为2000亿元，农发行约为1000亿元，总规模为3000亿元。至于万亿专项金融债的说法，则可能是未来几年的规划额度。这比市场之前沸沸扬扬的预期已经打了个很大的折扣。加之目前国开行PSL定向棚改的进度已经放缓，此次发行的专项金融债很大程度上也只是发挥了“此消彼长”的作用。因此，在评判其对对基建投资的整体提振效应时还是要做一个客观的估计。

--在货币政策空间逐渐收窄的背景下，财政加杠杆仍是当下维稳增长的不二选择。

而年中上调赤字率，更加切实地盘活财政存量资金，推出第三批一万亿地方债置换，允许预算融资平台的SPV化等，都是积极财政政策“挖潜”的可能渠道。我们认为，维持一个季度左右的财政扩张是可以期待的事情。因此，我们维持之前的判断，下半年经济走势或将呈现微弱的“L”型复苏或小幅改善。

--地方政府行为模式已变，08年“激进”加杠杆不会重演。

与08年相比，有一个非常大的差异来自于地方政府行为模式的变化及金融机构资产负债表的恶化。08年地方政府加杠杆以及银行体系配合极大放大了四万亿撬动的规模。从2014年年底以来七大投资工程包就有10万亿的说法，但看到2015年上半年地方政府并没有同步加杠杆、银行也异常谨慎（谨慎的背后是地方政府土地价值的缩水，加杠杆没有支点，同时银行不良率仍在攀升）。目前地方政府的意愿及能力和08年已不可同日而语。因此基建发力只能寄望中央政府直接发力，但其显然不足以对冲地方政府的紧缩效应。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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