两家券商上报申请 融资融券资产证券化有望成行

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透上海11月6日 -中国证监会最新披露显示，两家证券公司日前上报了融出资金债权专项资产管理计划申请，这意味着融资融券有可能打开资产证券化的资金来源通道。
证监会公示情况显示，两家公司分别为海通证券和齐鲁证券，证监会的受理日均为11月1号。
上海证券报周三报导，这是海通证券与齐鲁证券之间的一次合作。双方各自作为管理人，以对方融资融券业务中融资部分债权作为基础资产，设立资产证券化项目融资。
截至11月5日，沪深两市融资融券余额已经超过3,100亿元，较年初的不足1,000亿增长超过2倍。业内人士普遍认为，融资融券业务的快速发展，令证券公司盘活存量的需求越来越高。
在资产证券化常态化发展的背景下，若融资融券债券资产证券化能成行，将继券商自营资金、转融通渠道等之后，为融资融券提供新通道，有利于其规模做大。
证监会公示结果并显示，10月底最后一周，共有5家券商递交了新的专项资产管理计划。（完）
(发稿 徐永； 审校 曾祥进)
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