期货公司获批资管业务资格--报载

路透上海11月22日电---中国证券报周四报导,首批18家期货公司已获得资产管理业务资格,相关资管产品近期将正式推出.业内人士表示,初期将重点发展中低风险产品,以套利交易、价差交易及现金管理产品为主.

报导称,首批入围资管业务资格的期货公司包括国泰君安期货、广发期货、海通期货、永安期货等.

对於期货公司资管业务品种的设计,报导引述国泰君安期货总裁徐鹏表示,初期将重点发展中低风险产品.除套利及现金管理产品等外,还将开展商品期货产业链、上下游套利产品推介和股指期货期现套利,并逐步发展尝试通胀对冲和大宗商品指数型产品.

业内人士称,期货公司开展资管业务,将为其带来相比单纯经纪业务更高的收入,如资管管理费、盈利分成等.

今年以来,证监会除鼓励证券公司大力开展业务创新外,对期货公司经营也给予了更多的空间.除资管业务外,中证报此前还报导,期货公司有望获准设立子公司,开展期现结合为主的期货市场配套服务业务试点.

自9月起实施的《期货公司资产管理业务试点办法》规定,申请资管业务试点的期货公司应当符合净资本达到5亿元人民币以上,最近两次期货公司分类监管评级均不低於B类B级等条件.

期货公司资管业务的投资范围包括:期货、期权及其他金融衍生品;股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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