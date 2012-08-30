转融资业务正式起航 中信海通等券商为首批借入人

路透北京8月30日电---转融资业务正式起航.中国证券金融股份有限公司周三晚间发布公告称,经中国证监会批准,於周四(30日)正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务.有分析指出,首日转融资业务总规模可能超50亿元人民币.

公告并称,海通证券(600837.SS)(6837.HK)、申银万国证券、华泰证券、国泰君安证券、银河证券、招商证券(600999.SS)、广发证券(000776.SZ)、光大证券(601788.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信建投证券和国信证券11家券商将作为首批借入人.

"(上述证券公司)向中国证券金融公司融入资金,为融资融券业务提供新的资金来源,满足证券投资领域的资金需求."公告称.

中国证券报周四报导引述业内人士预计,按有关规定推断,11家试点券商首日转融资业务总规模可能超过50亿元人民币.据国泰君安测算,按平均2倍杠杆计算,转融资业务首日最大可为市场提供约100亿元增量融资规模.

报导并称,相关券商已於28日提交担保品,以确保能在第一时间开展转融资业务.

报导援引国泰君安人士介绍,首日计划以申报上限、通过转融资借入资金5亿元.海通有关人士表示,即使公司现有资金充足,但因各项创新业务对资本金需求比较大,因此不排除在某个时点需借入资金.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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