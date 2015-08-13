沪深证交所两融余额连续四日增长 周三至约1.36万亿元

路透北京8月13日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近阶段走势较为震荡。周三大盘震荡收跌，但当日沪深证交所融资融券余额连续第四日增长，净增46.2亿元人民币至约1.36万亿元。

自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务，7月初两融余额快速下降，近半个月来跌势趋缓。