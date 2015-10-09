交银财富景气指数创五年新低 股市与外汇投资意愿此消彼涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五发布的最新一期交银中国财富景气指数创下2010年设立以来新低。调研结果显示，6月以来A股大跌已令小康家庭的股票投资意愿明显下降，而8月人民币汇率意外贬值令家庭外汇投资需求上升。
交通银行金融研究中心报告指出，9月交银中国财富景气指数为111点，较上期跌9点，延续下滑趋势；三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全线下跌，其中投资意愿降6个百分点。
该中心首席经济学家连平指出，“经过五年的观察发现，家庭财富景气指数最终将聚焦于股市与房地产这两大块。随着中国经济开放程度提高以及资本对外流动增加，外汇资产未来有可能成为第三极。”
报告指出，中国经济进入新常态，改革已进入深水区，且受国际市场动荡影响，中国经济下行压力仍较大。同时，A股的异常波动也给资本市场带来不确定性，这些都在本期财富景气指数上有所体现，例如家庭对经济景气的信心下滑，股市下滑对家庭收入及投资意愿产生的负面影响。
本期针对小康家庭未来对各类流动资产的投资意愿调研中，家庭对股票的投资意愿较上期下降16个百分点，而出于投资目的的外汇投资意愿上升14个百分点。
本期调研取样发生在9月初，正值A股大盘击穿7月以来形成的所谓“救市底”，沪综指.SSEC波动中枢下移至3,000点之际，当时投资者信心相当低迷。而8月11日，中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，令人民币贬值预期明显升温。
本期不动产投资意愿指数则较上期略升1个百分点，时隔18个月再度站上景气区间。报告认为，尽管从全国大面积看房价仍十分低迷，但在流动性充裕、利率水平明显回落和政策松绑的条件下，北上广深和部分二线城市房价已开始上涨。在此影响下，小康家庭购房信心有所回升。
交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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