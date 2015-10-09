交银财富景气指数创五年新低 股市与外汇投资意愿此消彼涨

路透上海10月9日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五发布的最新一期交银中国财富景气指数创下2010年设立以来新低。调研结果显示，6月以来A股大跌已令小康家庭的股票投资意愿明显下降，而8月人民币汇率意外贬值令家庭外汇投资需求上升。

交通银行金融研究中心报告指出，9月交银中国财富景气指数为111点，较上期跌9点，延续下滑趋势；三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全线下跌，其中投资意愿降6个百分点。

该中心首席经济学家连平指出，“经过五年的观察发现，家庭财富景气指数最终将聚焦于股市与房地产这两大块。随着中国经济开放程度提高以及资本对外流动增加，外汇资产未来有可能成为第三极。”

报告指出，中国经济进入新常态，改革已进入深水区，且受国际市场动荡影响，中国经济下行压力仍较大。同时，A股的异常波动也给资本市场带来不确定性，这些都在本期财富景气指数上有所体现，例如家庭对经济景气的信心下滑，股市下滑对家庭收入及投资意愿产生的负面影响。

本期针对小康家庭未来对各类流动资产的投资意愿调研中，家庭对股票的投资意愿较上期下降16个百分点，而出于投资目的的外汇投资意愿上升14个百分点。

本期调研取样发生在9月初，正值A股大盘击穿7月以来形成的所谓“救市底”，沪综指.SSEC波动中枢下移至3,000点之际，当时投资者信心相当低迷。而8月11日，中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，令人民币贬值预期明显升温。

本期不动产投资意愿指数则较上期略升1个百分点，时隔18个月再度站上景气区间。报告认为，尽管从全国大面积看房价仍十分低迷，但在流动性充裕、利率水平明显回落和政策松绑的条件下，北上广深和部分二线城市房价已开始上涨。在此影响下，小康家庭购房信心有所回升。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）