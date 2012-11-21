谢旭人撰文指明未来税制改革目标

* 合理界定中央与地方的事权和支出责任

* 提升基本公共服务水平和均等化程度

* 稳步扩大增值税徵收范围,相应调减营业税等税收

* 研究逐步在全国推开个人住房房产税改革

路透北京11月21日电---中国财税体制改革呼声一直不断,财政部部长谢旭人撰文指出,在保持分税制财政体制框架基本稳定的前提下,进一步健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系.

文章也指出今後一个时期完善税收制度的主要目标是:健全以流转税和所得税为主体税种,财产税、环境资源税及其他特定目的税相协调,多税种、多环节、多层次调节的税收体系.

"当前存在政府间事权和支出责任划分不够清晰、转移支付制度尚需完善、省以下财政体制改革还未完全到位等问题,迫切需要通过深化改革加以解决."财政部网站刊登谢旭人的文章称.

事权和支出责任清晰是财力与事权相匹配的重要前提,在合理划分政府职能范围和简化政府层级的基础上,遵循受益范围、成本效率、基层优先等原则,明确划分中央与地方以及各级地方政府之间事权与支出责任.力争在义务教育、公共卫生、社会保障等基本公共服务领域支出责任划分方面尽快取得明显进展.

文章指出,要分类规范专项转移支付项目,并从监管制度、技术操作等方面着手,进一步提高转移支付资金使用效益,同时要优化转移支付结构,推进省以下财政体制改革,加快完善县级基本财力保障机制.

近年来,中国财政收入增幅远高於GDP增幅,对财政体制不合理及转移支付中存在诸多问题的批评声不绝于耳.

数据显示,中国10月全国财政收入10,444亿元人民币,同比增长13.7%,增速较上月继续回升,并创下七个月来最高水准.

**明确税制改革目标**

而中国现行税制结构不尽合理,地方税体系建设相对滞後,以及在总体税负中,间接税占比较高,直接税占比较低等问题也屡被诟病.实施以营业税改增值税试点为主的结构性减税也成为本届政府提振经济的重要内容.

谢旭人在文章指出,要形成有利於结构优化、社会公平的税收制度,健全以流转税和所得税为主体税种,财产税、环境资源税及其他特定目的税相协调,这也是今後一个时期完善税制的主要目标.

在实施和完善消费型增值税的基础上,结合增值税立法,稳步扩大增值税徵收范围,相应调减营业税等税收,进一步消除重复征税,最终实现货物与劳务税制的统一,促进服务业特别是现代服务业发展.

同时要合理调整消费税范围和税率结构,将部分容易污染环境、大量消耗资源的产品等纳入消费税徵收范围,增加消费税应税品目,完善消费税制度,适应消费品升级换代不断加速、一些高端消费品向普通消费品转变以及节约能源资源的要求日益迫切等趋势,适当调整部分消费品的税目和税率.

进一步推进资源税改革,将煤炭资源税计征办法由从量徵收改为从价徵收并适当提高税负水平,其他矿产资源等提高从量计征税额,并适时将水资源纳入资源税徵收范围,促进资源节约和环境保护.选择防治任务繁重、技术标准成熟的税目开征环境保护税,逐步扩大徵收范围.

深化房地产税制改革,构建合理完善的房地产税收制度,统筹推进房地产税费改革,逐步改变目前房地产开发、流转、保有环节各类收费和税收并存的状况.结合其他方面的税制改革,对房地产交易环节徵收的有关税种进行简并,合理安排税收负担.认真总结个人住房房产税改革试点经验,研究逐步在全国推开,同时积极推进单位房产的房产税改革.

在构建地方税体系上,结合上述税收制度的改革完善,将财产行为类有关税收作为地方税体系的重要内容,不断增加地方税收收入.在统一税政的前提下,赋予省级政府适当税政管理权限,培育地方支柱税源.

中央集中管理中央税、共享税的立法权、税种开征停征权、税目税率调整权、减免税权等,以维护国家的整体利益.对於一般地方税税种,在中央统一立法的基础上,赋予省级人民政府税目税率调整权、减免税权,并允许省级人民政府制定实施细则或具体实施办法.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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