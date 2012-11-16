综述：中共十八大金融人事新格局

作者 钟华

路透北京11月16日电---将掌握中国未来五年甚至更长时间命运的新一届领导层如期亮相,他们中有经济金融相关履历的委员占比为历史最高,使得推动中国经济金融向纵深发展的力量有所增强,而邓小平"金融是现代经济的核心"的说法也可能得到更多的实践.

现代金融市场的成熟运行都是以发达的债券市场为基石,中国当前的债市确实已在蓬勃发展,但如果有了更了解国内经济金融的人来执政,有利於推动中国金融大国的建立.

尽管中共中央政治局新任常委王岐山,被推举为主管中纪委,而未如投资者厚望掌管金融,但该项工作仍可由有经济相关履历背景的其他政治局常委来担任.在新当选的政治局常委中,李克强毕业于北京大学经济学院经济学专业,有经济学博士学位,张高丽也有经济管理的履历.

事实上,新当选的中共中央总书记习近平在就职讲话中就指出,"必须下大气力解决"的"一些党员干部中发生的贪污腐败",往往就和金融交易往往有密切联系.如今由懂金融的王岐山掌管中纪委,来组织协调反腐败工作,可能更有利於中国金融体系和金融市场运行秩序少受腐败、以权谋私等非市场因素干扰,更能促进中国金融的健康、平稳和快速发展.

王岐山被认为是最懂金融的新任政治局常委.他在2008年任国务院副总理前,曾任中国央行副行长和建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长等职,推动成立中国首家合资投行--中国国际金融有限公司,并兼任董事长.1997年底,在亚洲金融危机冲击下,赴广东协助处理广信、粤海等国有企业资不抵债事件.

毕竟,促进一个国家的金融市场,尤其是债券市场的健康、平稳和快速发展的长效机制,重在遵从市场化的交易规则和制度安排,以及更多元化的参与主体,而并不单单在於金融产品创新和金融机构资产负债规模的大小.

不仅如此,正如美国着名法学家霍姆斯名言,"税收是文明的对价"一样,更具约束力的中国债券市场而非信贷市场的不断发展壮大,更能制约中国各个市场交易主体建立起信用契约关系,防止中央和地方债务过快扩张,并进而有助於进一步奠定中国民主制度的根基和更快推动其进程.

我们同时还看到,中国现任央行行长周小川未能当选新一届中央委员,这意味着他可能从这一惯常由中央委员担任的岗位离任.同时,其他诸如发改委主任张平、财政部长谢旭人、社保基金理事长戴相龙,以及商务部长陈德铭等未进入新一届中央委员会.

而中国证监会主席郭树清、保监会主席项俊波,以及中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢和中投公司董事长楼继伟等12名财经官员新当选为中央委员.肖捷(国家税务总局局长)、尚福林、马凯和刘家义(审计署审计长)共四人仍续任中央委员.

此外,来自地方的黄奇帆(重庆市市长)和来自企业的蒋洁敏(中国石油集团总经理)等人士均有入选新一届中央委员之列.而马建堂、姜建清和蒋超良等多位财经人士亦获选新一届中央候补委员.

上述大量财经官员入选新一届中央委员和候补委员,意味着中央政府财经高级官员将会迎来一轮新的重大调整.我们对比第十七、十八届委员名单,还可以发现有金融履历的人员亦明显增加.他们进入国家的领导层,可能有助於为中国注入更多推进经济金融、社会可持续发展的意愿和动力.

比如,新当选十八届中央委员的肖钢今年10月就在中国日报上发表英文署名文章警示,要关注银行业表外理财产品的泛滥,他并将其中一些产品比作庞氏骗局.

当然,他们担当要职後,能否勤勉尽职,坚持锐意进取地推动中国金融和债市发展,我们仍需拭目以待.(完)

--审校 屈桂娟

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