中国信托管理规模逼近7万亿--官员

财新中国2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张 经济持续复苏
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透北京12月13日---中国银监会非银部主任李建华周四表示,到11月底,信托业管理信托资产达到6.98万亿元人民币,马上进入7万亿时代.
东方财富网引述他在昆明举行的2012年中国信托业峰会上的演讲称,受托人信誉是立足之本.信托公司做百年老店还不够,要有好的态度和优良的公司文化,这样才能做强、做大.最关键的一点,要珍惜声誉,信托公司要眼光长远、内外兼修,履行好社会责任,维护好行业整体形象.
"目前资产管理市场竞争加剧,银行、券商、基金、保险公司纷纷进入管理市场.信托公司能否在竞争中立于不败之地,取决于是否具有更专业的金融服务能力和更严谨的风险管理能力."他表示.
李建华并称,信托行业要通过差异化、多元化金融服务,引导民间资金回归实体经济,同时在服务实体经济中提升金融服务的专业性、多样性和有效性,推进信托公司的发展转型.
李建华是新上任的非银部主任,其前任柯卡生已经调任中国华融资产管理股份有限公司出任总裁.
信托业协会数据显示,去年末信托公司管理信托资产规模为4.81万亿元,由此计算今年以来信托资产已经扩张了45%.
欲浏览中国2012年三季度末各资产管理子行业规模图,请点选(r.reuters.com/tyw54t)(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。
路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。