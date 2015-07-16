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中国财经 | 2015年 7月 16日 星期四 13:11 BJT

上半年中国金融业增加值同比增逾17% 明显高于去年全年增速--统计局

路透北京7月16日 - 中国二季度经济增速保住7%，金融业“功不可没”。国家统计局周四发布数据显示，上半年金融业实现增加值27,757亿元人民币，同比增长17.4%，较去年全年增幅高逾七个百分点。

统计局数据并显示，今年上半年各行业实现增加值同比涨幅排第二的是“其他服务业”，增长8.9%；然后是建筑业，同比增长7%，工业、批发和零售业涨幅分别为6%和6.1%。

上半年房地产业增加值同比仅增长3.3%，在各行业中增速最低。

中国股市今年年初到6月中旬大涨七成至5,176点，令金融业收益颇丰。沪综指.SSEC周四早盘收报3,843点，涨幅为0.99%。

以下为2015年上半年和一季度、及2014年全年各行业增加值详情：（单位：绝对额为亿元人民币，同比为%）

2015年上半年 2015年一季度 2014年全年

绝对额 同比 绝对额 同比 绝对额 同比

GDP 296,868 7 140,667 7 636,463 7.4

第一产业 20,255 3.5 7,770 3.2 58,332 4.1

第二产业 129,648 6.1 60,292 6.4 271,392 7.3

第三产业 146,965 8.4 72,605 7.9 306,739 8.1

农林牧渔业 21,002 3.6 8,079 3.3 60,151 4.2

工业 111,500 6 53,452 6.1 227,991 7

建筑业 18,796 7 7,150 8.8 44,725 8.9

批发和零售业 27,123 6.1 13,460 5.8 62,216 9.5

交通运输、仓储和邮 14,416 4.9 7,072 5.5 28,750 7

政业

住宿和餐饮业 5,111 5.4 2,559 5.3 11,199 6.2

金融业 27,757 17.4 13,669 15.9 46,954 10.2

房地产业 19,796 3.3 9,703 2 38,167 2.3

其他服务业 51,368 8.9 25,524 9 116,311 8.8

欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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