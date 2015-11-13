中国金融市场一周走势回顾

图为上海一家券商营业部内的股民。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的(11月9日-13日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.32%。人民币本周五跟随中间价连续九日阴跌创一个半月新低，突破6.37关口引发购汇需求。

国际美元居高带动离岸人民币走贬，同时山水水泥违约加剧市场对中企信用违约担忧，CHN跌至逾一个半月低位。本周公布的中国各项经济数据欠佳，且新增贷款量和社融下滑，市场有预期再次降准降息；加之市场对人民币加入SDR日程疑虑加重，人民币汇价将承压。离岸人民币与在岸价差扩大至逾400点。

公开市场操作: --中国证监会宣布将重启新股发行，银行间资金面淡静以对，当周央行公开市场逆回购操作维持价稳量平。业内人士称，稳定市场环境下，央行无需改变常规操作轨道。若有必要，包括调整逆回购规模、MLF等多种工具随时可以出场平抑波动。

尽管近来政府在拉动投资方面频频加力，但经济下行压力依旧较大，加之明年为“十三五”开局之年，都需要货币政策维持宽松大方向。就年内而言，若12月FED如期升息，中国降准的可能性料更大，以对冲可能出现的资金流出。

债市:

--受中国股市IPO重启后将对资金形成分流的忧虑以及美联储(FED)加息预期上升的影响，中国银行间债市现券收益率在周一大幅上涨，当日国债期货亦大跌，10年期创出上市以来最大单日跌幅。不过随着对利空因素的消化，加上一系列经济数据的低迷疲弱，收益率随后几个交易日整体趋稳且略有回落。目前市场利多利空因素交织存在，短期方向难以预见。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率自低位继续下行，六个月左右的纸质票据降幅在5个基点(bp)左右，因近来票源有限，而大型银行等配置需求持续强劲。交易员表示，尽管上述期限票据成交已低于同期限shibor，但若资产配置热情不止，短期内利率反弹的机会不大。

股市:

--当周沪综指.SSEC先涨后跌，市场热点仍以中小盘股为主，市场风格未能成功切换至主板大盘蓝筹股，增量资金入场力度偏弱，目前股指面临前期密集成交区压力，料大盘将反复震荡消化卖压。而随着美元12月加息临近，整个市场避险情绪开始出现一定程度提升。(完)