中国拓宽金融租赁公司筹资渠道 支持开展跨境人民币业务--国务院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月8日 - 中国国务院周二发布指导意见，允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债，丰富其资本补充渠道，并通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金，同时研究保险资金投资金融租赁资产。
中国政府网刊登的关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见并称，适度放开外债额度管理要求，简化外债资金审批程序。支持金融租赁公司开展跨境人民币业务，给予跨境人民币融资额度；积极运用外汇储备委托贷款等多种方式，加大对符合条件金融租赁公司的支持力度。
“充分发挥金融租赁提高资源配置效率、增强产业竞争能力和推动产能结构调整的引擎作用，努力将其打造成为优化资源配置、促进经济转型升级的有效工具。”意见称。
该指导意见同时指出，要深化体制机制改革，引导各类社会资本进入金融租赁行业，支持民间资本发起设立风险自担的金融租赁公司；并推动有条件的金融租赁公司依法合规推进混合所有制改革。
此外，建立形式多样的租赁产业基金，为金融租赁公司提供长期稳定资金来源。鼓励金融租赁公司利用税收政策和境外优惠政策，在境内综合保税区、自由贸易试验区设立专业子公司开展金融租赁业务。
同时，支持金融租赁公司开拓国际市场，为国际产能和装备制造合作提供配套服务。鼓励通过金融租赁引入国外先进设备，提升国内技术装备水平，同时要注重支持使用国产设备。
国务院周一则发布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。（完）
欲了解更多详情，请点选中国政府网：here
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。