中国拓宽金融租赁公司筹资渠道 支持开展跨境人民币业务--国务院

路透北京9月8日 - 中国国务院周二发布指导意见，允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债，丰富其资本补充渠道，并通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金，同时研究保险资金投资金融租赁资产。

中国政府网刊登的关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见并称，适度放开外债额度管理要求，简化外债资金审批程序。支持金融租赁公司开展跨境人民币业务，给予跨境人民币融资额度；积极运用外汇储备委托贷款等多种方式，加大对符合条件金融租赁公司的支持力度。

“充分发挥金融租赁提高资源配置效率、增强产业竞争能力和推动产能结构调整的引擎作用，努力将其打造成为优化资源配置、促进经济转型升级的有效工具。”意见称。

该指导意见同时指出，要深化体制机制改革，引导各类社会资本进入金融租赁行业，支持民间资本发起设立风险自担的金融租赁公司；并推动有条件的金融租赁公司依法合规推进混合所有制改革。

此外，建立形式多样的租赁产业基金，为金融租赁公司提供长期稳定资金来源。鼓励金融租赁公司利用税收政策和境外优惠政策，在境内综合保税区、自由贸易试验区设立专业子公司开展金融租赁业务。

同时，支持金融租赁公司开拓国际市场，为国际产能和装备制造合作提供配套服务。鼓励通过金融租赁引入国外先进设备，提升国内技术装备水平，同时要注重支持使用国产设备。

国务院周一则发布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。（完）

欲了解更多详情，请点选中国政府网：here

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。