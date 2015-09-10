中科招商启动至多300亿元的再融资计划 有望创新三板最高

路透上海9月10日 - 在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的中国中科招商投资管理集团股份有限公司（832168）周三晚间公告称，已授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元人民币。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。

公告显示，为了抓住政府部门通过多种方式深化改革、简政放权、大力推进上市公司并购重组的有利时机，公司决定进行再融资前期准备。公司将在条件成熟时履行董事会、股东大会审批程序后向监管部门提交申请，方案经核准通过后进行实施。

公告称，本次再融资的发行价格拟为27元/股，融资总规模计划不超过300亿元，认购对象可以现金或资产等方式进行认购。

证券时报周四报导引述中科招商董事长单祥双的话称，将根据政策确定300亿融资规模分几次完成，“我个人希望能够一次发完，300亿不一定都投资上市公司，还将进行收购兼并、重组并购，资源端的并购以及上市公司端的并购，在三个月内左右完成。”

他指出，此轮再融资是出于中科招商资产和资本的需要。第一，中国证券市场经过这一轮的调整之后，机会越来越多，跌出来的机会遍地都是，作为私募股权投资（PE）机构，中科招商嗅到了投资机会；第二，国家鼓励重组并购的政策预示着中国证券市场进入了历史上最好的一个大并购时代，加之市场出现持续下跌以及估值的相对偏低，整个产业下行，经济转型，都使得股票价格成本较低；第三，产业转型升级的压力促使企业必须通过并购来实现，国有的上市公司集群、民营企业集群、外资等释放出新的制度竞争力。

在新三板挂牌公司中，PE公司已成为单笔高额融资纪录的主力军。上月，九鼎投资（430719）完成募资100亿元并创下新三板纪录，而中科招商在5月和8月两次再融资共募集资金逾85亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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