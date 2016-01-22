新闻稿：中国金融业2016年处境更为艰难--标普

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香港，2016年1月21日—标准普尔评级服务在今日发布的题为《为何中国金融业2016年处境更为艰难》的报告中指出，除非采取适当措施来稳定投资者信心，中国的关键资产价值下滑可能会导致经济和金融行业的不稳定。

“随着中央政府逐步取消对陷入困境企业的隐形支持，企业违约可能会增多。而且，更深入的支持中国企业的措施可能会以牺牲银行利润为代价，”标准普尔信用分析师廖强说。“鉴于此，我们预计整个金融行业的信用状况会恶化，尤其是那些较小的机构。”

政府的“供给侧改革”可能会对那些产能过剩行业和金融行业的资产质量和盈利能力产生影响，这会导致投资者对中国资产的信心进一步受挫。尤其是对于房地产市场和公司债券市场的信心不足，会加速金融行业的风险。

一旦房价失控下跌，房地产贬值至少会在一定程度上抵消企业正在进行的去杠杆努力。同时，这也会削弱企业再融资能力，因为企业从银行获取的贷款中有30%到40%是以房地产作抵押。这样的双重效应最终将可能削弱银行的信用状况，从而进一步损害房地产市场。

目前，中国全债指数在经历了过去两年的上涨之后正处于历史高点。债券市场至关重要，因为它关系到企业的融资成本。更重要的是，向散户投资者发售理财产品为银行带来了较高的对公司债券的间接敞口。

中国政府正在采用所谓的“底线思维”，我们将之视为一种危机管理。这表明，只要不触发金融危机或者社会动荡，政策制定者愿意在试错的基础上推进改革措施。