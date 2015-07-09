中国政府应放慢汇率自由化步伐以缓解压力--德意志银行

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透伦敦7月9日 - 德意志银行分析师称，中国应减少推动人民币国际化的努力以缓和压力。这种压力已促使政府出台多项紧急举措支撑股市。
人民币自2005年汇改以来已升值三分之一。鉴于中国目前的经济疑虑升温，若进一步放开人民币汇率可能导致其贬值。
德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin在日期为7月8日的一份报告中，把中国眼下的问题与美国在1980年代末的情况对比，称中国人民银行维持钉住汇率机制，同时又采取一些支持银行业流动性与经济增长的措施，这种情况让其非常“苦恼”。
“所有努力都是要在推动利率自由化并开放资本账户的同时，维护财政纪律，”Ruskin写道。“这样的要求太高，意味着可能要推迟达成一些目标，比如人民币国际化。”
沪综指自6月中旬以来跌30%，并在当局采取措施后于本周止跌，周四反弹近6%，创2009年以来最大单日涨幅。
但分析师表示，中国政府采取的救市举措主要是对交易设限。
中国一直在努力促进资金自由进出中国，并劝说国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入储备货币篮子。(完)
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