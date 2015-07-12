中国传统银行通过互联网加快转型 与互联网金融终将融合--原工行行长

路透上海7月11日 - 面对互联网金融的快速发展，传统金融也在“奋起直追”，中国银监会特邀顾问、中国工商银行原行长杨凯生周六表示，各家银行不仅通过互联网加快转型，也在努力加快发展互联网金融业务，同时两者之间并非对立关系，通过竞争反而可以相互促进，并最终相互融合。

杨凯生在2015·上海新金融年会暨互联网金融外滩峰会上并指出，银行在与互联网进一步融合的过程中，将会进一步发挥好自身的优势，特别是充分利用和挖掘好银行所拥有的海量数据的价值，加快实现“信息整合、数据驱动”的业务模式，精确挖掘和发现客户现实的和潜在的金融服务需求。

“互联网与传统银行的融合不仅是应该的，也是必然的，谁做得更自觉，更主动，谁就能赢得未来。”杨凯生说，互联网与传统金融融合才是可持续发展的出路所在。

他指出，任何金融活动和银行的经营都必然会面对风险，注重风险防控是不论任何人以任何形式从事任何金融活动都要遵循的不二法则；而随着信息技术的发展，公众对金融服务的便捷性、效率性的要求越来越高。

“银行必须紧跟时代的步伐，通过依靠互联网，运用新技术来构造银行新的组织框架，创建银行新的经营机制，开发银行新的服务产品，从而才能实现自身的不断发展。”他称。

杨凯生举例称，目前工商银行每天4亿多笔业务量中，有87%以上是通过包括网上银行、手机银行等在内的互联网渠道完成的。2014年工行电子渠道实现的交易额为456万亿元。电子渠道一年完成的业务量相当于替代了3万个物理网点。今年上半年手机银行交易额又已经接近了去年全年的交易额。

通过主动变革、主动创新，“正是在这些创新变革之中，银行进一步获得了新的发展机遇和空间。”他说。

他指出，互联网技术的发展，为传统银行业的变革和升级创造了条件，也为互联网企业进入银行业带来了机遇；银行如果不懂互联网就一定会落后，一定要被淘汰，而互联网企业涉足金融业如果不懂金融的基本规律，忽视了做金融的基本功也一定不能成功，也一定会被淘汰。

“今年上半年，P2P问题平台数首次超过了新增平台数。这应该引起重视。”杨凯生出说。

他还指出，银行注重风险防控，讲究审慎经营是必须坚持的原则，但不能因此沦为保守和固步自封。互联网企业提倡创新开拓，敢于在风口起飞的精神值得尊重和弘扬，但在办互联网金融业务的过程中，这种理念不能演变为对一种投机心态和急功近利的鼓励。（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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